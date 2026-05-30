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इस दिन होगी इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन महाजन ने कहा है कि, "राज्य चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा तिथि से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. इस लिंक के माध्यम से उम्मीदवार अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र और रोल नंबर संबंधी जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी."

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने इतिहास और अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथि घोषित कर दी है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पोस्ट कोड-26025 के तहत इतिहास के शिक्षकों और पोस्ट कोड-26030 के तहत अर्थशास्त्र के शिक्षकों के पदों को भरने के लिए परीक्षा 28 जून को आयोजित की जाएगी. इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

ईमेल और वेबसाइट पर मिलेगी हर एक अपडेट

डॉ. विक्रम महाजन महाजन ने बताया कि, आयोग द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल के जरिए भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि उम्मीदवारों को समय पर सभी आवश्यक जानकारी मिल सके. आयोग के सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहें और अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त होने वाले एसएमएस और ईमेल की जांच भी करते रहें. भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के बदलाव, निर्देश अथवा नवीनतम सूचना आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर अपलोड की जाएगी.

समस्या आने पर कार्यालय में संपर्क में कर सकते हैं संपर्क

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा. इसलिए सभी अभ्यर्थी समय रहते अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. उन्होंने कहा कि, परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर बनाए रखें नजर

इसके अलावा दूरभाष नंबर 01972-222204 पर भी कार्यालय समय के दौरान आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी पूरी लगन और मेहनत के साथ करने की सलाह देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा संबंधी हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें.

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