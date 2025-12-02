ETV Bharat / state

अयोध्या के ऐतिहासिक टीले; जानिए क्या है कुबेर, अंगद और नल-नील टीले का धार्मिक महत्व

अयोध्या : राम जन्मभूमि परिसर में स्थित तीन ऐतिहासिक टीले कुबेर टीला, अंगद टीला और नल-नील टीला न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि इनका संबंध रामायण काल के महत्वपूर्ण प्रसंगों और प्राचीन इतिहास से जुड़ा है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा इन स्थलों को भव्यता प्रदान की गई है. जिसके बाद ये टीले दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.



बता दें, 70 एकड़ में स्थित राम मंदिर परिसर में कई प्राचीन स्थल हैं. राम मंदिर के पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर प्राचीन अंगद टीला है. जहां लंका विजय प्राप्त करने में अपनी छोटी भूमिका निभाने वाली गिलहरी की प्रतिमा स्थापित की गई है. नल-नील टीला भी अयोध्या के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है. वर्ष 1902 में एडवर्ड तीर्थ विवेचना सभा के द्वारा इस स्थान को प्राचीन का दर्जा देते हुए शिला स्थापित की गई थी. इस टीले के पास सप्त ऋषियों के मंदिर की स्थापना की गई है.





श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के मुताबिक मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा अन्य स्थानों का जीर्णोद्धार कराया है. जिसमें टीलों के नाम भी शामिल हैं. आने वाले कुछ दिनों में परिसर के अन्य मंदिरों में दर्शन की सुविधा दी जाएगी. लगभग 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लैंड स्कैपिंग का कार्य किया गया है. इसके तहत पुष्प वाटिका, नवग्रह वाटिका व पंचवटी वन का निर्माण कराया गया है. साथ ही कई स्थानों पर छायादार वृक्ष, औषधि युक्त वृक्ष भी लगाए गए हैं.

