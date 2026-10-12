लखनऊ में हादसा: काज़मैन इलाके में कर्बला जै़नुद्दौला की मीनार ढही, लोगों में आक्रोश
लखनऊ के काज़मैन इलाके में सोमवार सुबह ऐतिहासिक कर्बला जै़नुद्दौला की जर्जर मीनार अचानक गिर गई. इसमें कोई जनहानि नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:20 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके काज़मैन में सोमवार सुबह एक ऐतिहासिक मीनार अचानक भरभराकर गिर गई. थाना सहादतगंज क्षेत्र स्थित कर्बला जै़नुद्दौला बहादुर परिसर में हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई राहगीर या स्थानीय नागरिक मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था. मीनार के मलबे में तब्दील होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.
वर्षों से झुकी थी मीनार, समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई: स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मीनार काफी समय से एक ओर झुकी हुई थी और उसकी जर्जर हालत किसी बड़े हादसे की आशंका जता रही थी. लोगों का आरोप है कि इसके बावजूद समय रहते न तो जरूरी मरम्मत कराई गई और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए. मीनार गिरने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जब इसकी हालत पहले से खराब थी, तो संबंधित विभागों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए. स्थानीय लोग मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
पुरातत्व विभाग पर आरोप, निरीक्षण के बाद भी संरक्षण नहीं हुआ: मीनार गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. क्षेत्रीय निवासी अब्बास हैदर का आरोप है कि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर कई बार मौके पर आए, मीनार का निरीक्षण किया और तस्वीरें लेकर लौट गए, लेकिन संरक्षण और मरम्मत के लिए कोई प्रभावी कदम दिखाई नहीं दिया. उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आम नागरिकों के मकानों में निर्माण संबंधी मामलों में विभागीय हस्तक्षेप तेजी से दिखाई देता है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर और जनसुरक्षा के मामले में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखी.
मुतवल्ली की भूमिका पर भी उठे सवाल: स्थानीय निवासी आगा जफर ने परिसर के मुतवल्ली कमरुल हसन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि परिसर की देखरेख और मीनार की खराब हालत के बावजूद समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने सवाल किया कि यदि मीनार वर्षों से झुकी हुई थी, तो उसकी तकनीकी जांच और मरम्मत के लिए क्या प्रयास किए गए. क्या किसी विशेषज्ञ से उसकी सुरक्षा का आकलन कराया गया था और क्या संभावित खतरे को देखते हुए आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किया गया था?
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जवाबदेही पर भी सवाल: मीनार ढहने के बाद शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की निगरानी और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोग बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी से जानना चाहते हैं कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले परिसरों की स्थिति पर नजर रखने के लिए क्या व्यवस्था है. लोगों का सवाल है कि ऐसी जर्जर इमारतों की समय-समय पर जांच क्यों नहीं सुनिश्चित की गई और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए.
मौके पर पहुंचे पार्षद, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी: घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद लाईक आगा मौके पर पहुंचे और मीनार के मलबे का निरीक्षण किया. उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं और उच्चाधिकारियों से फोन पर बात कर मामले की जांच कराने की मांग की. पार्षद ने मलबे को सुरक्षित तरीके से हटाने और आसपास के क्षेत्र का तकनीकी निरीक्षण कराने की भी मांग की, ताकि परिसर के किसी अन्य हिस्से के असुरक्षित होने की आशंका दूर की जा सके. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई और मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन किया जाएगा.
1851-52 में हुआ था ऐतिहासिक कर्बला का निर्माण: कर्बला दियानत-उद-दौला बहादुर, जिसे जै़नुद्दौला या दयानतुद्दौला बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, पुराने लखनऊ के नूरबाड़ी-काज़मैन इलाके के पास स्थित एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है. इसका निर्माण 1851-52 ईस्वी यानी 1268 हिजरी में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी और रईस मुहम्मद हुसैन अली खान ने कराया था. यह स्थल 1857 की क्रांति से करीब पांच साल पहले बनकर तैयार हुआ था. ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस परिसर की मीनार ढहने के बाद अब इसके संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है.
वाजिद अली शाह ने दी थी दियानत-उद-दौला की उपाधि: उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक, दियानत-उद-दौला का असली नाम मुहम्मद हुसैन अली खान था और वे किन्नर थे. जब वाजिद अली शाह अवध के उत्तराधिकारी थे, तब उन्होंने मुहम्मद हुसैन को अपने 'परीखाना' का प्रभारी नियुक्त किया था. बताया जाता है कि 13 फरवरी 1847 को वाजिद अली शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर उनकी ईमानदारी और वफादारी से प्रभावित होकर उन्हें 'दियानत-उद-दौला बहादुर' की उपाधि दी गई थी. ऐसे ऐतिहासिक महत्व वाले परिसर की मीनार गिरने से इसके संरक्षण और देखरेख की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
अली जैदी बोले- संरक्षण के लिए एएसआई से की थी मांग: इस मामले में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी ने कहा कि बोर्ड लगातार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मीनार के संरक्षण की मांग कर रहा था. उनके मुताबिक, एएसआई ने न तो मीनार का संरक्षण किया और न ही वक्फ बोर्ड को वहां काम कराने की अनुमति दी. जैदी ने कहा कि अब मीनार ढह चुकी है, इसलिए वे केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसके दोबारा निर्माण की मांग करेंगे. उन्होंने एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात भी कही.
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