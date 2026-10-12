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लखनऊ में हादसा: काज़मैन इलाके में कर्बला जै़नुद्दौला की मीनार ढही, लोगों में आक्रोश

मलबे में तब्दील हुई जर्जर मीनार, गनीमत रही कि आसपास कोई राहगीर मौजूद नहीं था ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके काज़मैन में सोमवार सुबह एक ऐतिहासिक मीनार अचानक भरभराकर गिर गई. थाना सहादतगंज क्षेत्र स्थित कर्बला जै़नुद्दौला बहादुर परिसर में हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई राहगीर या स्थानीय नागरिक मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था. मीनार के मलबे में तब्दील होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

वर्षों से झुकी थी मीनार, समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई: स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मीनार काफी समय से एक ओर झुकी हुई थी और उसकी जर्जर हालत किसी बड़े हादसे की आशंका जता रही थी. लोगों का आरोप है कि इसके बावजूद समय रहते न तो जरूरी मरम्मत कराई गई और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए. मीनार गिरने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जब इसकी हालत पहले से खराब थी, तो संबंधित विभागों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए. स्थानीय लोग मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुरातत्व विभाग पर आरोप, निरीक्षण के बाद भी संरक्षण नहीं हुआ: मीनार गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. क्षेत्रीय निवासी अब्बास हैदर का आरोप है कि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर कई बार मौके पर आए, मीनार का निरीक्षण किया और तस्वीरें लेकर लौट गए, लेकिन संरक्षण और मरम्मत के लिए कोई प्रभावी कदम दिखाई नहीं दिया. उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आम नागरिकों के मकानों में निर्माण संबंधी मामलों में विभागीय हस्तक्षेप तेजी से दिखाई देता है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर और जनसुरक्षा के मामले में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखी. मुतवल्ली की भूमिका पर भी उठे सवाल: स्थानीय निवासी आगा जफर ने परिसर के मुतवल्ली कमरुल हसन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि परिसर की देखरेख और मीनार की खराब हालत के बावजूद समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने सवाल किया कि यदि मीनार वर्षों से झुकी हुई थी, तो उसकी तकनीकी जांच और मरम्मत के लिए क्या प्रयास किए गए. क्या किसी विशेषज्ञ से उसकी सुरक्षा का आकलन कराया गया था और क्या संभावित खतरे को देखते हुए आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किया गया था? शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जवाबदेही पर भी सवाल: मीनार ढहने के बाद शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की निगरानी और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोग बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी से जानना चाहते हैं कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले परिसरों की स्थिति पर नजर रखने के लिए क्या व्यवस्था है. लोगों का सवाल है कि ऐसी जर्जर इमारतों की समय-समय पर जांच क्यों नहीं सुनिश्चित की गई और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए.