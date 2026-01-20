ETV Bharat / state

चमत्कारी है मां सरस्वती की अष्टभुजी प्रतिमा, मूर्ति को छूते ही आती है छन-छन की आवाज

''यह एक गुप्त मंदिर है. क्योंकि, इस मंदिर के बारे में हर किसी को पता नहीं चल पाता है. यह ऐसे स्थान पर ही है कि यहां आसानी से लोग नहीं पहुंच पाते हैं. कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां आकर पूजा की, मन्नत रखी और उनकी मन्नत नौकरी के रूप में या संतान के प्राप्ति के रूप में पूरी हुई. माता की प्रतिमा को छूने के दौरान छन-छन की आवाज भी आती है. माता की इस प्रतिमा के अनेकानेक चमत्कार हैं.'' - ललन प्रसाद, पुजारी, सरस्वती मंदिर

तीनों पहर बदलता है रूप : माता सरस्वती की यह प्रतिमा करीब 4 फीट की है. माता की अष्टधातु की इस प्रतिमा के रूप तीन पहर बदलते हैं. पुजारी की माने, तो सुबह में माता बाल रूप में, दोपहर में युवा रूप में और संध्या होते ही प्रौढ़ रूप में दर्शन देती हैं. यह चमत्कार वह रोज देखते हैं. पुजारी के अनुसार माता के दर्शन से भक्त तर जाते हैं.

''माता सरस्वती यहां चमत्कार करने वाली देवी के रूप में विराजमान है. माता अष्टभुजी स्वरूप में है. हर जगह श्वेत रूप में माता के दर्शन होते हैं. यहां काले पत्थर में अष्टभुजी रूप में माता विराजमान हैं. माता का स्वरूप तीनों पहर बदलता है. सुबह, दोपहर और शाम में माता का रूप बदलता है, जो साक्षात चमत्कार का दर्शन कराता है.'' - ललन प्रसाद, पुजारी, सरस्वती मंदिर

नौकरी और संतान के लिए है प्रसिद्धि : माता के इस मंदिर की सर्वाधिक प्रसिद्धी नौकरी और संतान के लिए है. यहां के पुजारी बताते हैं, कि इस मंदिर को लेकर काफी आस्था है. माता चमत्कार करने वाली है. मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता. वैसे, तो मंदिर आने वाले की हर मन्नत पूरी होती है. किंतु सबसे ज्यादा हमने देखा है, कि जिसने भी यहां नौकरी के लिए पूजा की, संतान के लिए पूजा की, उसकी मन्नत पूरी हुई है.

गया : बिहार के बोधगया में माता सरस्वती का अति प्राचीन मंदिर है. यहां माता काले पत्थरों से बनी प्रतिमा में विराजती है. माता सरस्वती अष्टभुजी रूप में है. इस रूप में माता सरस्वती के हाथ में वीणा, शंख पुस्तक आदि हैं. माता यहां आशीर्वाद देने की मुद्रा में है. यह मंदिर कई तरह से चमत्कारों के लिए जाना जाता है. बसंत पंचमी पर इस मंदिर में काफी भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है.

काफी संख्या में पहुंचते हैं युवा : इस मंदिर में पूजा करने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंचते हैं. युवा यहां नौकरी की मन्नत को लेकर पहुंचते हैं. इस संबंध में यहां पूजा करने पहुंचे युवक जतन शर्मा ने बताया, कि वह सरस्वती माता के मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. उसकी जॉब नहीं लग रही है. यहां के बारे में सुना है, कि यहां पूजा करने से जॉब लग जाती है.

''मैं मेहनत खूब करता हूं, लेकिन मेरी जाॅब नहीं लग रही है. ऐसे में मैंने माता का दर्शन किया है और जाॅब के लिए मन्नत मांगी है. यहां काफी दूर-दूर से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं. यह मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है.''- जतन शर्मा, युवा

शंकराचार्य काल से है यह मंदिर : यह मंदिर शंकराचार्य काल से है. ब्राह्मणी घाट के आचार्य मनोज कुमार मिश्रा बताते हैं कि सरस्वती मंदिर काफी प्राचीन है. यहां माता की अद्भुत प्रतिमा है. काफी चमत्कार माता के हैं. इस तरह की प्रतिमा कहीं संभवत नहीं है, जो कि माता सरस्वती की अष्टभुजी रूप में हो.

मां के दरबार में दर्शन को पहुंचे भक्त (ETV Bharat)

''माता की ये प्रतिमा अष्टभुजी रूप में है और इस तरह की यह इकलौती प्रतिमा कही जा सकती है, जो अष्टधातु रूप में काले पत्थरों में है. वैसे तो माता सरस्वती के मंदिर ही काफी कम संख्या में मिलते हैं और जहां मिलते हैं, उसमें अधिकांश माता की प्रतिमा श्वेत रूप की होती है, लेकिन यहां काले रूप में काले पत्थर में अष्टभुजी रूपी में माता सरस्वती विराजमान है.''- मनोज कुमार मिश्रा, आचार्य, ब्राह्मणी घाट

चमत्कारी है मां सरस्वती का मंदिर : यहां की बड़ी मान्यता है, कि माता विद्या ही नहीं बल्कि संतान सुख का आशीर्वाद भी देती हैं. विद्या का आशीर्वाद देने से नौकरियां लग जाती है. वैसे युवक जो पढ़े लिखे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग रही, वे यहां आकर पूजा करते हैं, तो ऐसी आस्था है कि उनकी नौकरी लग जाती है. वही, मनोज कुमार मिश्रा बताते हैं कि यहां भगवान बुद्ध भी आए थे.

भगवान बुद्ध को दिया था दर्शन : माता ने भगवान बुद्ध को दर्शन दिया था. इसके बाद थोड़ी दूर आगे उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. मनोज मिश्रा बताते हैं, कि भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब निकले थे, तो माता सरस्वती मंदिर के पास रहे वट वृक्ष के नीचे साधना की थी. 3 दिनों तक उन्होंने साधना की थी. तीसरे दिन माता सरस्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे. इसके बाद ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी.

अष्टभुजी मां सरस्वती का मंदिर (ETV Bharat)

प्रमुख वेदियों में से एक है सरस्वती तीर्थ : सरस्वती मंदिर तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है. यह गया जी की एक मुख्य पिंड वेदी में से माना जाता है. पितृपक्ष मेले के दौरान या आम दिनों भी यहां पिंडदान करने वाले श्रद्धालु पहुंचते हैं. माता सरस्वती के इस मंदिर को पुराण शास्त्रों में सरस्वती तीर्थ के नाम से जाना जाता है. यहां भी पितरों- पूर्वजों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान करने की परंपरा है.

सरस्वती तीर्थ की बड़ी मान्यता : यही वजह है, कि सरस्वती तीर्थ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यह तीर्थ निरंजना और मुहाने नदी के संगम स्थल पर स्थित है. मान्यता है, कि जहां दो नदियों की धारा एक स्थल पर मिलती है, वहां अंतर धारा सरस्वती स्वरूप में शामिल हो जाती है. सरस्वती तीर्थ की काफी प्रसिद्धी है. सरस्वती तीर्थ पर पहुंचने वाले भक्त माता सरस्वती के दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं.

