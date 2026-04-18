विश्व धरोहर दिवस : बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास
अगर आप लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है, यहां आपको पर्यटन स्थलों की जानकारी मिल जाएगी.
लखनऊ: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और अगली ट्रिप में लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है. इमामबाड़ों की भव्यता से लेकर बेगम हजरत महल पार्क की शानदार सैर तक, यहां आपको पर्यटन स्थलों से लेकर सफर की हर छोटी-बड़ी जानकारी मिल जाएगी, जो आपकी लखनऊ यात्रा के लिए काफी यादगार साबित होगी.
दरअसल, 18 अप्रैल को दुनियाभर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य मानव सभ्यता से जुड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि इनके संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके. नवाबों का शहर लखनऊ धरोहरों का खजाना माना जाता है. यहां की ऐतिहासिक इमारतें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं. बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, हुसैनाबाद घंटाघर, सतखंडा और बारादरी जैसी इमारतें आज भी शहर की ऐतिहासिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं. यहां रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचकर नवाबी दौर की वास्तुकला, तहजीब और परंपराओं का अनुभव करते हैं. तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि लखनऊ को क्यों देश की सांस्कृतिक राजधानी और विरासतों का गढ़ कहा जाता है, वहां कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है?
बड़ा इमामबाड़ा
लखनऊ में कुछ ऐसी इमारतें भी हैं, जो अपनी अनोखी बनावट के कारण आज भी लोगों को चौंका देती हैं. इनमें सबसे खास है बड़ा इमामबाड़ा. इसकी विशाल छत अपनी लंबाई और चौड़ाई के लिए जानी जाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस निर्माण में न तो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और न ही लोहे का. बिना किसी खंभे के खड़ी यह छत इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना मानी जाती है, जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान कर देती है. यही अनोखी बनावट देशभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. लोग यहां पहुंचकर इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखते हैं और इसकी बनावट को देखकर अचंभित रह जाते हैं. बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफ-उद-दौला ने करवाया था. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, जो इसे और भी खास बनाती है.
बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण की क्या है दिलचस्प कहानी?
इतिहासकारों के और नवाबी खानदान से मसूद अब्दुल्ला के मुताबिक इस भव्य इमारत का निर्माण वर्ष 1784 में भीषण अकाल के दौरान कराया गया था. इसे अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने बनवाया था, ताकि अकाल से जूझ रहे लोगों को रोजगार मिल सके. इमामबाड़े का मुख्य हॉल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है. इसकी छत लगभग 50 मीटर लंबी और करीब 16 मीटर चौड़ी मानी जाती है. खास बात यह है कि इतनी बड़ी छत बिना किसी स्तंभ के खड़ी है, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाती है.
सीमेंट नहीं, पारंपरिक सामग्री से किया गया था निर्माण
निर्माण में उस दौर की पारंपरिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. इसमें लखौरी ईंटें, चूना (लाइम प्लास्टर), गुड़, उड़द की दाल और बेल के गूदे का मिश्रण उपयोग में लाया गया था. यह मिश्रण दीवारों और छत को मजबूती देने के साथ-साथ लचीलापन भी प्रदान करता था. विशेषज्ञ बताते हैं कि छत को टिकाए रखने के लिए मेहराब तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें भार को दीवारों में बराबर बांट दिया जाता है. यही वजह है कि बिना खंभों के इतनी विशाल छत सदियों से मजबूती के साथ खड़ी है. आज बड़ा इमामबाड़ा न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत उदाहरण भी है, जिसे देखने देश-विदेश से पर्यटक लखनऊ पहुंचते हैं.
'मिनी ताजमहल' कहलाने वाला छोटा इमामबाड़ा
नवाबी दौर की शानदार निशानी और 'मिनी ताजमहल' कहलाने वाला छोटा इमामबाड़ा का निर्माण अवध के तीसरे बादशाह नवाब मोहम्मद अली शाह ने वर्ष 1838 में कराया था. यह इमारत दरअसल एक इमामबाड़ा (सभा स्थल) के साथ-साथ उनका मकबरा भी है.
क्यों कहा जाता है 'मिनी ताजमहल'?
नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि छोटा इमामबाड़ा को 'मिनी ताजमहल' कहने के पीछे कई खास वजहें हैं. इसकी वास्तुकला में सफेद संगमरमर जैसी चमक और बारीक नक्काशी दिखाई देती है, जो ताजमहल की याद दिलाती है. इमारत के गुंबद, मीनारें के डिजाइन इसे शाही और भव्य रूप देते हैं. अंदर की सजावट में बेल्जियम के झूमर, रंगीन कांच और सुनहरी कलाकारी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी आंतरिक खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.
रोशनी और सजावट है मुख्य आकर्षण
छोटा इमामबाड़ा को 'पैलेस ऑफ लाइट्स' भी कहा जाता है. खासकर मुहर्रम के दौरान यहां हजारों दीये और झूमर जलाए जाते हैं, जिससे पूरी इमारत रोशनी में जगमगाती नजर आती है.
पर्यटकों के लिए खास आकर्षण
छोटा इमामबाड़ा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है. इसकी भव्यता और नफासत नवाबी दौर की समृद्ध संस्कृति और कला का जीवंत उदाहरण पेश करती है.
लखनऊ में गुमनाम, खास धरोहरें
हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर
हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर, भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावरों में से एक है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से अक्सर पर्यटक इसे नजरअंदाज कर देते हैं.
दिलकुशा कोठी
दिलकुशा कोठी लखनऊ के शांत कैंटोनमेंट (छावनी) इलाके में गोमती नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक इमारत के अवशेष है. ब्रिटिश दौर की यह इमारत अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन इसकी वास्तुकला आज भी आकर्षित करती है. यह जगह अपनी वास्तुकला और सुंदर बगीचों के लिए जानी जाती है.
बेगम हजरत महल पार्क
बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ के हृदय स्थल हजरतगंज इलाके में स्थित है. यह पार्क परिवर्तन चौक के पास और होटल क्लार्क अवध के बिल्कुल सामने है. 1857 की क्रांति की वीरांगना की याद में बना यह पार्क इतिहास का अहम गवाह है.
रेजीडेंसी
लखनऊ में रेजीडेंसी शहर के केंद्र में कैसरबाग इलाके में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है. यह ऐतिहासिक स्थल हजरतगंज के काफी करीब है और गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना है. 1857 के विद्रोह के निशान आज भी यहां की दीवारों पर देखे जा सकते हैं. यह जगह अपेक्षाकृत कम भीड़ वाली है. ऐसे में अगर आप कम भीड़ और शांति पसंद करते हैं तो यह जगह आपके बेहतर हो सकती है.
कैसे पहुंचे इन धरोहरों तक?
अगर कोई पर्यटक चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचता है, तो इन जगहों तक पहुंचना काफी आसान है.
बेस्ट रूट: चारबाग से हुसैनाबाद क्षेत्र (बड़ा इमामबाड़ा, क्लॉक टॉवर) तक टैक्सी/ऑटो से 20–30 मिनट.
मेट्रो विकल्प: लखनऊ मेट्रो से ट्रांसपोर्ट नगर से हजरतगंज तक सफर, फिर ऑटो/कैब
लोकल ट्रांसपोर्ट: ई-रिक्शा और सिटी बसें आसानी से उपलब्ध
इमामबाड़ा टिकट की कीमत
बड़ा इमामबाड़ा: भारतीय पर्यटक: ₹50, विदेशी पर्यटक: ₹500
छोटा इमामबाड़ा: भारतीय पर्यटक: ₹25–₹30 (लगभग) विदेशी पर्यटक: ₹300 (लगभग)
नोट: टिकट दरों में समय-समय पर बदलाव संभव है.
हुसैनाबाद ट्रस्ट ने पर्यटकों की सुविधा के लिए डिजिटल मशीन लगाया है, जिससे वह खुद भी इमामबाड़े के अंदर मौजूद मशीन से टिकट निकाल सकते हैं. उसके अलावा बारकोड से भी टिकट ले सकते हैं.
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