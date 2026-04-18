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विश्व धरोहर दिवस : बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास

बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास ( Photo Credit; ETV Bharat )

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लखनऊ: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और अगली ट्रिप में लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है. इमामबाड़ों की भव्यता से लेकर बेगम हजरत महल पार्क की शानदार सैर तक, यहां आपको पर्यटन स्थलों से लेकर सफर की हर छोटी-बड़ी जानकारी मिल जाएगी, जो आपकी लखनऊ यात्रा के लिए काफी यादगार साबित होगी. बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, 18 अप्रैल को दुनियाभर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य मानव सभ्यता से जुड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि इनके संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके. नवाबों का शहर लखनऊ धरोहरों का खजाना माना जाता है. यहां की ऐतिहासिक इमारतें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं. बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, हुसैनाबाद घंटाघर, सतखंडा और बारादरी जैसी इमारतें आज भी शहर की ऐतिहासिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं. यहां रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचकर नवाबी दौर की वास्तुकला, तहजीब और परंपराओं का अनुभव करते हैं. तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि लखनऊ को क्यों देश की सांस्कृतिक राजधानी और विरासतों का गढ़ कहा जाता है, वहां कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में कुछ ऐसी इमारतें भी हैं, जो अपनी अनोखी बनावट के कारण आज भी लोगों को चौंका देती हैं. इनमें सबसे खास है बड़ा इमामबाड़ा. इसकी विशाल छत अपनी लंबाई और चौड़ाई के लिए जानी जाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस निर्माण में न तो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और न ही लोहे का. बिना किसी खंभे के खड़ी यह छत इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना मानी जाती है, जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान कर देती है. यही अनोखी बनावट देशभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. लोग यहां पहुंचकर इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखते हैं और इसकी बनावट को देखकर अचंभित रह जाते हैं. बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफ-उद-दौला ने करवाया था. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, जो इसे और भी खास बनाती है. बड़ा इमामबाड़ा (Photo Credit; ETV Bharat) बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण की क्या है दिलचस्प कहानी? इतिहासकारों के और नवाबी खानदान से मसूद अब्दुल्ला के मुताबिक इस भव्य इमारत का निर्माण वर्ष 1784 में भीषण अकाल के दौरान कराया गया था. इसे अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने बनवाया था, ताकि अकाल से जूझ रहे लोगों को रोजगार मिल सके. इमामबाड़े का मुख्य हॉल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है. इसकी छत लगभग 50 मीटर लंबी और करीब 16 मीटर चौड़ी मानी जाती है. खास बात यह है कि इतनी बड़ी छत बिना किसी स्तंभ के खड़ी है, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाती है. बड़ा इमामबाड़ा (Photo Credit; ETV Bharat) सीमेंट नहीं, पारंपरिक सामग्री से किया गया था निर्माण

निर्माण में उस दौर की पारंपरिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. इसमें लखौरी ईंटें, चूना (लाइम प्लास्टर), गुड़, उड़द की दाल और बेल के गूदे का मिश्रण उपयोग में लाया गया था. यह मिश्रण दीवारों और छत को मजबूती देने के साथ-साथ लचीलापन भी प्रदान करता था. विशेषज्ञ बताते हैं कि छत को टिकाए रखने के लिए मेहराब तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें भार को दीवारों में बराबर बांट दिया जाता है. यही वजह है कि बिना खंभों के इतनी विशाल छत सदियों से मजबूती के साथ खड़ी है. आज बड़ा इमामबाड़ा न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत उदाहरण भी है, जिसे देखने देश-विदेश से पर्यटक लखनऊ पहुंचते हैं. 'मिनी ताजमहल' कहलाने वाला छोटा इमामबाड़ा