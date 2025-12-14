ETV Bharat / state

पहाड़ की चोटी पर बना ऐतिहासिक कुआं, बालंद राजा की कहानी कहती हैं यहां की गुफाएं

जमीन से 2 हजार फीट की ऊंचाई पर बने सिद्ध बाबा मंदिर में पूरी होती है हर मनोकामना, भक्त करते हैं ये दावा.

HISTORIC WELL AND CAVE
बालंद राजा की कहानी कहती हैं यहां की गुफाएं
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 14, 2025

5 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: ''मुरैलगढ़ का पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है. इस पहाड़ से जुड़ी कई कहानियां हैं, जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज यहां कैसे रहते थे. कैसे उन लोगों ने जमीन से 2 हजार फीट ऊंची चोटी पर कुएं का निर्माण किया. कैसे यहां गुफाओं में लोग उस वक्त रहते थे. राजा बालंद की जब यहां सवारी आती थी तो कैसा अदभुत नजारा रहता होगा''. ये कहते हुए स्थानीय पुजारी विनोद कुमार अपने जिले का इतिहास बताते हुए गर्व से फूले नहीं समाते. पुजारी विनोद कहते हैं कि ''रियासत काल से यहां पर कुआं है और उसमें गर्मी के दिनों में भी पानी कभी कम नहीं होता. पानी कहां से आता है कहां जाता है कोई नहीं जानता''. विनोद कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पर बनी गुफाएं तालाब जैसी नजर आती हैं.

मुरैलगढ़ पहाड़ पर बना ऐतिहासिक कुआं

स्थानीय लोगों का कहना है कि मुरैलगढ़ पहाड़ी के नीचे का जो विशाल इलाका है, यहां पर राजा बालंद का राज हुआ करता था. पहाड़ के नीचे उनकी प्रजा रहती थी. पहाड़ पर बने ऐतिहासिक मंदिर में पूजा करने के लिए लोग जाते थे. आज भी बड़ी संख्या में मंदिर के दर्शनों के लिए पर्यटक यहां पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों की शिकायत है कि मुरैलगढ़ पहाड़ को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जाए. लोगों के आने जाने के लिए साधन सुविधा बढ़ाई जाए. पहाड़ की चोटी पर बने जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनकी मरम्मत की जाए. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसे पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जाएगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.

मुरैलगढ़ पहाड़ पर बना ऐतिहासिक कुआं (ETV Bharat)



पर्यटन की संभावना

मुरैलगढ़ पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में जिला पर्यटक मंडल ने इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है. राज्य पर्यटक मंडल को भेजे गए प्रस्ताव में पहाड़ की पूरी जानकारी और डॉक्युमेंट्स शामिल है. प्रयास किया जा रहा है कि पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और पर्यटन को यहां बढ़ावा दिया जाए.


मुरैलगढ़ पहाड़ से जुड़ी बड़ी बातें

  • 2 हजार फीट की ऊंचाई पर है ऐतिहासिक कुआं
  • बालंद राजा का हुआ करता था यहां राज
  • पहाड़ की चोटी पर बनी है गुफाएं
  • पहाड़ पर है सिद्ध बाबा का मंदिर
  • सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन करने आते हैं भक्त
  • मुरैलगढ़ पहाड़ को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मांग
  • मुरैलगढ़ पहाड़ के पास है भंवरखोह ग्राम
  • पहाड़ के पास है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला
  • प्राकृतिक झरने और जल स्रोत हैं सुंदरता के प्रतीक
  • घने जंगल की वजह से पिकनिक स्पॉट बना क्षेत्र



मुरैलगढ़ पहाड़ पर पहुंचने के रास्ते

  • एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड में है मुरैलगढ़ पहाड़
  • मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचा जा सकता है
  • हवाई मार्ग से रायपुर और रायपुर से मनेंद्रगढ़ आ सकते हैं पर्यटक
  • सड़क मार्ग से पर्यटक पहले भरतपुर, फिर वहां से मुरैलगढ़ आ सकते हैं

मुरैलगढ़ पहाड़ अदभुत और पवित्र स्थान है. ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. समिति के लोगों ने श्रमदान कर यहां पर सीधी का निर्माण किया है. अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाजा जा रहा है. प्रशासन अगर ध्यान दे तो यहां का विकास पर्यटन स्थल के रुप में किया जा सकता है: विनोद कुमार बैगा, स्थानीय पुजारी

मुरैलगढ़ पहाड़ प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. यहां पर पुराने समय के सिद्ध बाबा, राजा रानी का तोप, पत्थर में कंडी मूसर, जोगी आश्रम गुफा, तालब, सीढ़ी जैसे कई प्रचीन निशानियां आज भी मौजूद हैं: समारूराम, स्थानीय निवासी

ये एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है. इस स्थल का धार्मिक महत्व भी है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और छटा देखने लायक है. पहाड़ पर कुआं, गुफा और तालाब है. इन मरम्मत की जरुरत है. अगर इनकी मरम्मत करा दी जाए तो ये स्थान पर्यटकों के लिए बेहतरीन स्थान के रुप में विकसित हो जाएगा: शिवचरण बैगा, स्थानीय निवासी

जानिए पुरातत्व विभाग क्या कहता है

जिला नोडल और पर्यटक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारी विनोद पांडेय ने कहा, मुरैलगढ़ पहाड़ एमसीबी जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर है. यहां पर बालंद राजा का शासन था. पहाड़ की चोटी पर कुंआ है जिसमें पानी है और बहुत सारी गुफाएं हैं. मुरैलगढ़ पहाड़ स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. शिवरात्रि और मकर संक्रांति के समय लोग यहां पर पूजा पाठ करने आते हैं. पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं.

राज्य पर्यटक मंडल को भेजा गया प्रस्ताव

मुरैलगढ़ पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जिला पर्यटक मंडल ने इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है. राज्य पर्यटक मंडल को भेजे गए प्रस्ताव में पहाड़ की पूरी जानकारी और डॉक्युमेंट्स शामिल हैं. प्रयास किया जा रहा है कि पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें और पर्यटन को बढ़ावा मिले.

