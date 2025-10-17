बस्तर में 210 नक्सलियों का ऐतिहासिक सरेंडर, 'गनतंत्र' छोड़ गणतंत्र में जताई आस्था, पुनर्वास से पुनर्जीवन का सपना साकार
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. जगदलपुर में एक साथ 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 7:30 PM IST
सुनील कश्यप की रिपोर्ट
बस्तर: 17 अक्टूबर 2025 नक्सलवाद पर करारी चोट का दिन है. इस दिन गनतंत्र को छोड़ गणतंत्र पर नक्सलियों ने भरोसा जताया और हिंसा को त्याग दिया. एक साथ 210 नक्सलियों ने सरेंडर कर देश के संविधान पर आस्था जताई है. बस्तर के पुलिस लाइन ग्राउंड में खून खराबे को छोड़ नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा की राह अपनाई है. सभी आत्मसर्मित नक्सलियों का फूलों के साथ स्वागत हुआ है. समाज के प्रबुद्ध वर्ग, पुलिस अधिकारियों ने संविधान की प्रति सौंप कर सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया. सीएम साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया.
लाल गुलाब और संविधान की पुस्तक से स्वागत: जगदलपुर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के सामने सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों का आदिवासी समुदाय के नेताओं और पुजारियों ने औपचारिक रूप से मुख्यधारा में स्वागत किया. इस अवसर पर उन्हें प्रेम, शांति और एक नई शुरुआत के प्रतीक के रुप में लाल गुलाब का फूल भेंट किया.
सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर: छत्तीसगढ़ के डीजीपी और बस्तर के आईजी सहित पुलिस अधिकारियों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक नक्सल सरेंडर बताया. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया से बात करते हुआ कहा है कि जगदलपुर में शुक्रवार को नक्सलियों के एक केंद्रीय समिति सदस्य सहित 210 माओवादियों ने सरेडर किया है. यह नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है.
सरेंडर करने वाले वरिष्ठ माओवादी नेताओं में केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ सतीश, भास्कर उर्फ राजमन मंडावी, रनिता, राजू सलाम और धन्नू वेट्टी उर्फ संतू शामिल हैं. ये चारों दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति (डीकेएसजेडसी) के सदस्य हैं. इनके साथ क्षेत्रीय समिति सदस्य रतन एलम ने भी सरेंडर किया है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर
हथियारों के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर: बस्तर आईजी ने आगे बताया कि सरेंडर करने वाले माओवादियों ने 153 हथियार सौंपे है. जिनमें 19 एके-47 राइफलें, 17 सेल्फ-लोडिंग राइफलें, 23 इंसास राइफलें, एक इंसास एलएमजी (लाइट मशीन गन) हैं. इसके अलावा 36 थ्री नॉट थ्री राइफलें, चार कार्बाइन और 11 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) भी नक्सलियों ने सौंपे हैं.
सीएम ने नक्सल सरेंडर को बताया ऐतिहासिक: सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों के सरेंडर के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने इस घटनाक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है. आज भटके हुए 210 लोगों ने नक्सल विचारधारा और हिंसा को छोड़ देश की संविधान पर आस्था व्यक्त की है.
गुमराह और समाज से कटे हुए 210 भाई-बहन आज मुख्यधारा में वापस आ गए हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने संविधान, महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग और राज्य की पुनर्वास नीति में अपनी आस्था दिखाई है. आत्मसमर्पण करने वाले कार्यकर्ताओं में टॉप नक्सल लीडर से लेकर निचले स्तर के सदस्य शामिल हैं. इन सभी को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगी हर संभव मदद: सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार मदद मुहैया कराएगी. इस नीति के तहत वित्तीय सहायता, भूमि लाभ, नई औद्योगिक नीति से जुड़े लाभ दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्हें रोजगार से भी जोड़ा जाएगा.
बस्तर में हुआ यह ऐतिहासिक नक्सल सरेंडर केंद्र और राज्य सरकार की व्यापक नक्सल विरोधी नीति का नतीजा है. यह पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन की लगातार कोशिशों से संभव हुआ है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम ने जताई खुशी: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से इस नक्सल सरेंडर पर बात की. उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. बस्तर की जनता के विचारों और शासन की मंशा के अनुरूप नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता त्यागकर सरेंडर किया है. आज नक्सल संगठन के 210 लोगों ने सरेंडर कर पुनर्वास करने का फैसला किया है. उन्होंने पुनर्वास और नए जीवन को चुना है.
सरकार से बड़ा समाज होता है यह सोचकर माओवाद संगठनों ने समाज के समक्ष पुनर्वास का फैसला लिया. आज बस्तर में समाज के मानबिंदु मांझी, चालकी, गायता और पुजारियों के समक्ष माओवादी संगठन के लोगों ने समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया. इसका हमारी विष्णुदेव साय की सरकार स्वागत करती है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
जल्द हो सकते हैं और भी सरेडर: डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही और भी लोग सरेंडर कर सकते हैं और हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं. केंद्रीय गृहमंत्री ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया है. यह संकल्प अब पूरा हो रहा है. नक्सलियों में सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की ललक बढ़ी है.
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को हमने नई नक्सल सरेंडर और पुनर्वास नीति की स्पष्ट जानकारी दी है. आज माड़ डिविजन की पूरी कमेटी, गढ़चिरौली की कमेटी, कंपनी वन, कंपनी दस, संचार टीम, प्रेस टीम और नक्सलियों की डॉक्टर टीम के सदस्यों ने सरेंडर किया है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आगे कहा कि आज नक्सलियों ने सरेंडर कर अपने हाथों में गुलाब का फूल और संविधान की पुस्तक ले रखी थी. यह बेहद सुखद मौका है. माओवादी संगठन के लोगों ने हथियार और हिंसा त्याग कर संविधान की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है. वे अपने समाज के क्षेत्र के विकास के लिए आज शांति पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा वापस आया है. विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब खून नहीं बहेगा इस भाव के साथ नक्सलियों ने खून खराबे का रास्ता छोड़ा है. सही समय में लिया गया यह बहुत बड़ा फैसला है.