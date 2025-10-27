दिल्ली में छठ महापर्व पर दिखा ऐतिहासिक नजारा, CM से लेकर जनता तक डूबे आस्था में
छठ महापर्व के मौके पर दिल्ली सोमवार शाम आस्था में पूरी तरह डूबी दिखी. लोगों ने यमुना नदी व छठ घाटों पर पूजा की.
Published : October 27, 2025 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में लोक आस्था का छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिल्ली में सोमवार को श्रद्धालुओं ने शाम को संध्या अर्घ्य दिया. मंगलवार को उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सोमवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया. इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए छठी माता से सुख-समृद्धि की कामना की.
उधर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने घर पर छठ पूजा का आयोजन किया. इस मौके पर उनकी पत्नी स्वाति वर्मा ने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि क्षेत्र की महिला हमारे घर छठ पूजा करने के लिए आई हैं. वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि लोगों के त्योहारों में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए. उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर काम में कमी निकालने की आदत है. दिल्ली सरकार सभी विकास के कार्य पूरी करेगी और यही हमारा संकल्प भी है
पीढ़ियों से की जा रही छठ पूजा: वहीं दिल्ली के छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व मनाने पहुंचे. मंगलवार तक महिलाएं या वह पुरुष जिन्होंने छठी मइया का उपवास रखा है वह सूर्य उदय तक जल में खड़े रहेंगे. आदि काल से चले आ रहे इस पर्व की विशेष भूमिका है, जिसके लिए लोग विशेष तैयारियां करते हैं. छठ का व्रत रखने वाली किरण देवी ने बताया कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से छठी माई की पूजा की जा रही है.
महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य की आप सभी को शुभकामनाएं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 27, 2025
आज सोनिया विहार में यमुना तट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए यही कामना की है कि हर दिल्लीवासी के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रकाश सदा बना रहे।
यह पर्व केवल आस्था का नहीं, बल्कि उस अनुशासन, श्रद्धा और… pic.twitter.com/ROjwEs2ov6
कठिन होता है उपवास: उन्होंने कहा कि उनसे पहले उनकी सास उपवास रखा करती थीं. नई पीढ़ी ने पूजा के सौंदर्यीकरण को पढ़ाया है. अब छठ पर शादियों की तरह विशेष कपड़े खरीदे और सिलवाए जाते हैं. छठ का उपवास बहुत कठिन होता है. जिस तरह हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया, उसी तरह रीति रिवाजों को हमें अपने परिवार को बताना चाहिए.
हमारी सरकार के सभी विभागों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया हैं कि छठ पूजा बिना किसी बाधा के सम्पन्न हो।— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) October 27, 2025
पंडारा पार्क, पंडारा रोड में छठ पूजा की तैयारियों का डीएम, एसडीएम, डीसी, मंडल अध्यक्ष, एनडीएमसी, जल बोर्ड एवं I&FC विभाग के अधिकारी तथा स्थानीय पूर्वांचल समाज के भाई-बहनों के साथ… pic.twitter.com/51ZpTQLJWr
4 महीने पहले से शुरू हो जाती है तैयारी: उनके अलावा गंगाजल देवी ने बताया कि सुभाष नगर झील पार्क में छठ पूजा का अच्छा इंतजाम किया जाता है, इसलिए हर बार इसी पार्क में आते हैं. यहां हर परिवार को घाट के लिए एक निश्चित जगह दी जाती है. पिछले दो साल बिहार में ही छठ पूजा मनाई थी, लेकिन इस बार दिल्ली में पूजा कर रही हूं. वहीं सुशीला देवी ने बताया कि वह 4 साल से छठ पर्व पर उपवास रख रही हैं. इसकी तैयारी 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है. सभी के लिए नए कपड़े लिए जाते हैं, पूजा का सारा सामना खरीदा जाता है. सूर्योदय में फिर अर्घ्य दिया जाएगा और अगली बार पूजा करने का इंतजार रहेगा.
