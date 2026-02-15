ETV Bharat / state

पलारी का ऐतिहासिक सिद्धेश्वर मंदिर, महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाल ईंटों में गढ़ी आस्था की अद्भुत कहानी

छत्तीसगढ़ में लाल ईंटों से निर्मित मंदिरों की परंपरा अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है. सातवीं से नौवीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी इतिहास की साक्षी बने खड़े हैं. इन्हीं में से एक है पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है. स्थापत्य विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है. भारतीय मंदिर स्थापत्य में तीन प्रमुख शैलियां मानी जाती है. नागर, द्रविड़ और बेसर. नागर शैली की विशेषता इसका ऊर्ध्वमुखी शिखर और सुगठित गर्भगृह होता है. पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर इसी परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है.

मान्यता है कि पूरे भारत में केवल दो मंदिर ऐसे हैं जिन्हें गोबर के कंडों से पकी ईंटों से निर्मित किया गया. पहला सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और दूसरा पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर। यह तथ्य इस मंदिर को और भी विशिष्ट बना देता है. छत्तीसगढ़ की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में अगर ईंटों से निर्मित मंदिरों के परंपरा की बात हो, तो पलारी स्थित सिद्धेश्वर मंदिर का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है. लाल ईंटों से बना यह प्राचीन शिव मंदिर न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि आस्था, इतिहास और लोकविश्वास का जीवंत संगम भी है. महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने इस ऐतिहासिक धरोहर को और विशेष बना दिया.

बलौदाबाजार : महाशिवरात्रि पर पूरे देश के शिवालयों में पूजा पाठ का दौर जारी है. ऐसे में हम आपको छत्तीसगढ़ के एक विषेष मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बलौदाबाजार के पलारी में स्थिति है. यह मंदिर छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन परंपरा को दर्शाती है. यह देश के ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल मंदिर है. इस मंदिर का नाम है पलारी सिद्धेश्वर मंदिर. यह अपनी लाल ईंटों की विशेष बनावट और नागर शैली के स्थापत्य कला को लेकर प्रसिद्ध है. इसकी पूरे देश में अलग पहचान है. ETV भारत शिवरात्रि के अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शोधार्थी दीपक कुमार तिवारी से इस मंदिर पर चर्चा की. इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष गोपी साहू से भी इस मंदिर के बारे में विशेष जानकारी हासिल की.

स्थानीय मान्यता के अनुसार पूरे देश में ऐसे केवल दो मंदिर हैं जो गोबर के कंडों से पकी लाल ईंटों से निर्मित बताए जाते हैं. पहला सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और दूसरा पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर. सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर पहले से ही विश्वप्रसिद्ध है. उसी परंपरा की कड़ी के रूप में सिद्धेश्वर मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है

सिद्धेश्वर मंदिर से जुड़ी जानकारी (ETV BHARAT)

सिद्धेश्वर मंदिर की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य

पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के शोधार्थी दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि सिद्धेश्वर मंदिर बलौदा बाजार जिले के पलारी नगर में स्थित है. यह मंदिर लगभग 150 एकड़ में फैले विशाल बालसमुंद तालाब के तटबंध पर बना हुआ है. पश्चिमाभिमुख यह मंदिर लघु अधिष्ठान पर निर्मित है और दूर से ही अपनी लाल ईंटों की संरचना के कारण आकर्षित करता है. मंदिर के सामने फैला विशाल तालाब इसकी शोभा को कई गुना बढ़ा देता है. श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना के बाद तालाब के किनारे बैठकर शांति का अनुभव करते हैं. नौकायन की सुविधा भी इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है.

सिद्धेश्वर महादेव मंदिर (ETV BHARAT)

मंदिर का गर्भगृह पंचस्थ शैली का है और जंघा भाग तक यह अपने मूल रूप में सुरक्षित है. शिखर का ऊपरी हिस्सा बाद में पुनर्निर्मित किया गया है, किंतु आधार संरचना प्राचीन है.मंदिर के द्वार की पाषाण निर्मित चौखट अत्यंत कलात्मक है. दोनों पार्श्वों में नदी देवियों गंगा और यमुना का त्रिभंग मुद्रा में अंकन किया गया है, जो गुप्तकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है. ललाट बिंब में शिव का चित्रण है और दोनों ओर ब्रह्मा तथा विष्णु की मूर्तियां उकेरी गई हैं-दीपक कुमार तिवारी, शोधार्थी, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी

सिद्धेश्वर मंदिर की तस्वीर (ETV BHARAT)

शोधार्थी दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि मंदिर के द्वार पर अंकित शिव विवाह का दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है. इसमें देवताओं, गणों और अप्सराओं को अत्यंत सूक्ष्मता से तराशा गया है. बारात में शामिल देव समुदाय को हाथियों, अश्वों और बैलों पर सवार दर्शाया गया है. शीर्ष भाग में मृदंग बजाते और नृत्य करते लोगों की आकृतियां अत्यंत जीवंत प्रतीत होती हैं.

सिद्धेश्वर मंदिर का द्वार (ETV BHARAT)

मंदिर में स्थित है पुष्पक जैसे विमानों का रहस्य

पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता प्रवेश द्वार पर उकेरे गए विमाननुमा शिल्पांकन हैं. यह शिल्पांकन पौराणिक पुष्पक विमान की याद दिलाता है, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है.ऐसा कहा जाता है कि बारातियों में शामिल देवताओं को विमान जैसे वाहनों पर दर्शाया गया है. यह शिल्पांकन भारतीय मंदिर वास्तुकला में अत्यंत दुर्लभ है. पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि इस प्रकार का अंकन अब तक किसी अन्य मंदिर में नहीं देखा गया है. यही कारण है कि सिद्धेश्वर मंदिर अध्ययन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.

नागर शैली में सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण (ETV BHARAT)

सिद्धेश्वर मंदिर से जुड़ी लोक मान्यताएं

सिद्धेश्वर मंदिर केवल स्थापत्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि लोककथाओं और मान्यताओं के कारण भी प्रसिद्ध है. एक लोककहावत के अनुसार इस मंदिर और बालसमुंद तालाब का निर्माण “छहमासी रात” में किया गया था. कहा जाता है कि एक घुमंतू जाति के नायक ने अपने दल के साथ यहां बसने का फैसला लिया और विशाल तालाब खुदवाया. उसके बाद भी तालाब में पानी नहीं भर रहा था. गुरुजनों की सलाह पर नवजात शिशु को परात में रखकर तालाब के मध्य में छोड़ दिया गया. तभी जल प्रकट हुआ और बालक सुरक्षित बाहर आ गया. इसी घटना के कारण तालाब का नाम “बालसमुंद” पड़ा. यह कथा आज भी श्रद्धा और आश्चर्य के साथ सुनाई जाती है, तालाब के बीच स्थित एक टापू को लेकर भी कई रोचक किस्से प्रचलित हैं. कुछ लोग इसे निर्माण के समय मिट्टी झड़ने से से बना मानते हैं, तो कुछ इसे रहस्यमयी स्थान बताते हैं.

मंदिर के जीर्णोद्धार की कहानी

बीसवीं शताब्दी के मध्य तक यह मंदिर घने जंगलों से घिरा और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था. स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार 1950-60 के दशक में क्षेत्र के मालगुजार दाऊ कलीराम वर्मा शिकार के दौरान इस स्थल तक पहुंचे. उन्होंने मंदिर के अवशेषों और तालाब के घाट को देखकर अनुमान लगाया कि यह प्राचीन शिव मंदिर रहा होगा.उनकी इच्छा पर 1960-61 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित किया गया. तब से यहां नियमित पूजा-अर्चना प्रारंभ हुई, जो आज तक जारी है.यह स्मारक राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित है और 1964-65 के अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है.

सिद्धेश्वर महादेव श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव “सिद्धेश्वर” रूप में विराजमान हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है. यही कारण है कि इसे सिद्धेश्वर कहा जाता है. सावन मास, पौष पूर्णिमा और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भारी भीड़ उमड़ती है. महाशिवरात्रि के दिन विशेष रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन होता है.

महाशिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

इस वर्ष महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटने लगे. कतारों में खड़े भक्तों ने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर पूजा की. पूरा परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा. बालसमुंद तालाब के किनारे श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्ज्वलित किए. कई श्रद्धालुओं ने तालाब में स्नान कर पूजा-अर्चना की. स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए.

सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का सांस्कृतिक और पर्यटन का केंद्र

सिद्धेश्वर मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. इसकी स्थापत्य शैली, लाल ईंटों की संरचना और शिल्पांकन इसे विशेष बनाते हैं. सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के समकक्ष इसे रखा जाता है, जो छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस स्थल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं, तो यह राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बन सकता है.

गुप्तकालीन स्थापत्य की झलक

गुप्तकाल को भारतीय कला और स्थापत्य का स्वर्णयुग कहा जाता है. मथुरा, सारनाथ, नालंदा और अमरावती जैसे केंद्रों पर विकसित मूर्तिकला का प्रभाव इस मंदिर में भी देखा जा सकता है. द्वार शाखाओं पर गंगा-यमुना का अंकन गुप्तकालीन शैली की स्पष्ट झलक देता है. शिव विवाह के दृश्य में दिग्पालों और देव समुदाय का शिल्पांकन पुराणों में वर्णित कथाओं का मूर्त रूप प्रतीत होता है. यह शिल्पकला केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि उस काल के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का भी दर्पण है.

अध्ययन और संरक्षण की आवश्यकता

पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि सिद्धेश्वर मंदिर अभी भी गहन शोध की मांग करता है. प्रवेश द्वार पर उकेरे गए वैमानिक शिल्पांकन और शिव विवाह की प्रस्तुति भारतीय कला इतिहास में विशेष स्थान रखती है. यदि यहां व्यवस्थित उत्खनन और वैज्ञानिक अध्ययन हो, तो संभव है कि इतिहास के कई अनछुए पन्ने सामने आएं. राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण के बावजूद इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की आवश्यकता है.

पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर केवल एक प्राचीन संरचना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है. लाल ईंटों से निर्मित यह नागर शैली का मंदिर आस्था, इतिहास और कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है. महाशिवरात्रि पर उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि सदियों पुरानी यह धरोहर आज भी लोगों के हृदय में जीवित है. आज जरूरत है कि इस मंदिर को संरक्षित किया जाए. अध्ययन के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक इस मंदिर की विशेषताओं को पहुंचाया जाए. सिद्धेश्वर मंदिर न केवल पलारी की पहचान है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक गरिमा का गौरवपूर्ण प्रतीक है.