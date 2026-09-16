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Explainer :पीएम आवास पर ऐतिहासिक टक्कर : सियासी जमीन पर राजनीतिक घरौंदा, बीजेपी कांग्रेस की नंबर वाली जुगलबंदी,ये तेरा घर ये मेरा घर

रायपुर : 2026 के सितंबर महीने में खत्म हो रहे मानसून के समय राजनीति ने सियासत का नया मौसम खड़ा कर दिया है. गरीबों के आशियाने के नंबर और गलत नंबर के सवालों के बारिश से जूझते सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब दिया. आरोप और प्रत्यारोप में जिस तरह का घटनाक्रम 15 सितंबर 2026 को सियासत में रखा गया, वह निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लिखा जा चुका है. यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें सरकार को गिनाने के लिए हो रहे विपक्ष के दावे सिर्फ बयानों में नहीं रहे बल्कि चुनौती देने वाले मंच तक पहुंच गए. सरकार दावा करती रही कि हमारा कहना सच है और हम विपक्ष को चुनौती देते हैं कि आकर हमसे चर्चा कर लें. आम तौर पर इस तरह की बात और सियासत चुनाव के समय होती है. छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी देरी है लेकिन 15 सितंबर 2026 को सत्ता की चुनौती को विपक्ष ने मान लिया. मंच भी तैयार हो गया और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहस भी खूब हुई. हालांकि मंच किसी राजनीतिक दल नहीं, बल्कि स्थान रायपुर का प्रेस क्लब था.



भारतीय लोकतंत्र का पहला सियासी इतिहास

पहली बार छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा हुआ होगा जब ना तो चुनाव है और ना ही राजनीति का कोई ऐसा डिबेट जहां पर राजनीतिक दलों को चर्चा के लिए बुलाया गया हो और उसमें मुद्दे रखे गए हो. प्रेस क्लब जहां पत्रकारों की जमावट होती है उस मंच पर बुलाए गए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के सवालों का जवाब देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री खुद आ गए. उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में नया अध्याय जुड़ा जो शायद आने वाले समय में आरोपों के जवाब के स्पष्टीकरण के लिए किसी पूर्व मुख्यमंत्री को किसी ऐसे मंत्री के साथ आना पड़े और शायद ही कोई आए. भाजपा का दावा है कि आरोप लगाने की बात कह कर कांग्रेस के लोग चले जाते हैं. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा पर सवाल उठाकर कांग्रेस उसका जवाब मांगने भी आ गई और अपनी बात भी रखी.





गरीबों का घर और सियासी घरौदा

राजनीति में दिया जाने वाला बयान और नेताओं का भाषण सरकार के लिए एक ऐसी नीति होती है जो जनता के विश्वास और भरोसे के आधार पर वोट में बदल जाती है. लेकिन वोट में बदलने के बाद जनता को दिए गए भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती में अगर सरकार और विपक्ष आमने-सामने खड़ा हो जाए तो यह तो माना जा सकता है कि जनता के हितों की लड़ाई अब धरातल पर आ गई है जो साधारण तो नहीं है. राजनीति में जहां फायदे मुनाफे का सियासी गुणा गणित इस आधार पर आकर खड़ा है कि पाला जिसके पक्ष में गया शायद जीत उसकी हो जाए. चुनाव के समय यह गणित बैठाया जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ के मॉनसून मौसम में 15 सितम्बर जिस राजनीतिक सवाल जबाव का मंच बना उसमें यहां कि दोनों बड़ी राजनीतिक दलों की साख और नेता के नेतृत्व दोनों जनता के सामान्य माप तौल के दायरे में आ गए, क्योकि मामला गरीबों के घर और राजनीतिक दलों के सियासी घरौंदे का है. चुनौती दोनों तरफ है. भाजपा बता पाई तो सियासत की बढ़त उसके लिए है और कांग्रेस भुना पाई तो सियासत उसके लिए.





2028 की स्टोरी लाइन

आज की राजनीति ने जिस अध्याय को लिखा है और इस चुनौती के बीच जो हुआ है उसने सियासी दिग्गजों के माथे पर पसीना ला दिया. सवाल इतना छोटा नहीं है. जो कुछ हुआ है इसकी तासीर इतनी ठंडी भी नहीं है. राजनीति अभी चुनावी मुद्दे से काफी दूर है या सीधा कहा जाए तो चुनाव काफी दूर है. लेकिन जिस विषय के चयन पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने खड़ा हुआ है. वह इतनी बड़ी चुनौती दे गया है जिसके चयन के बाद चुनाव का मुद्दा कितना बड़ा होगा नहीं कहा जा सकता. लेकिन चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा होगा यह तो कहा ही जा सकता है और आज से ही तय है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी स्टोरी लाइन आज दोनों दलों ने तैयार कर दी है.



गरीबों का कोई ड्रीम हाउस नहीं घर बन जाए वही ड्रीम होता है

वास्तव में इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण किया जाए तो छत्तीसगढ़ में अपने राजनीतिक घराने को मजबूत करने में जुटी राजनीतिक पार्टियां आम जनता के उसके लिए दिए जाने वाले सरकारी घरोंदे वाली सियासत में आकर उलझी हैं. जिसमें आम जनता के बनने वाले घर और घर को लेकर होने वाली सियासत को हाल के दिनों में काफी जगह मिली है. आम जनता को एक छत मिल जाए यह सबसे बड़ी उम्मीद होती है. यह कहा भी गया है कि गरीबों का कोई ड्रीम हाउस नहीं होता है. उनका एक घर बन जाए वही उनके जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम है. इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए सरकारी सियासत का ऐसा मजमून खड़ा करती हैं जिसके ताने-बाने की उम्मीद में उलझ कर जनता या तो वोट देती है या फिर वोट देने के बाद उम्मीद वाला इंतजार करती है.

इन दोनों के बीच अब सियासत यहां आकर खड़ी हो गई है कि जनता इंतजार कर रही है तो इंतजार करवाया किसने है. 18 लाख घर भूपेश बघेल ने नहीं दिया तो लोगों का इंतजार लंबा चला यह भाजपा का आरोप है. भारतीय जनता पार्टी लोगों को घर दे रही है. यह भाजपा कह रही है,लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये आंकड़े हवा हवाई है. इस सियासत में दोनों राजनीतिक दलों के पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि वो इस विषय पर और इंतजार कर पाए. क्योंकि जनता का गुस्सा जिस तरीके से बैठा है उसे राजनीतिक दल भांप लिए हैं. राजनीतिक दल इस गुस्से को भजाने में जितना कामयाब होगा उसके लिए सत्ता की राह उतनी आसान होगी.



कांग्रेस पर घर नहीं देने के आरोप भाजपा लगाती थी और भाजपा घर दे रही है इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रही है. लेकिन कितने घर दिए गए इस मामले पर अपने ही बयान में भाजपा घिरती नजर आई है. क्योंकि इसकी भी गणना एक नहीं कई मायने में और कई पैरामीटर पर खड़े हो रहे हैं. खुद सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच उलझे आंकड़ों की बयानबाजी और विपक्ष का आरोप भाजपा के लिए गरीबों के घर वाली सियासत से राजनीति का मजबूत घरौंदा तैयार करने वाले फार्मूले में उलझी है.

छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि उन्होंने गरीबों को 18 लाख घर दिए हैं. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम भूपेश बघेल के समय में जितना घर दिए वे बनाए ही नहीं. नंबर का गणित हर भाजपा नेता के बयान में अलग है. भाजपा के रायपुर सासद बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया तो लोकसभा में जो जबाव मिला वह अलग. 11 सितम्बर को छत्तीसगढ़ को दौरे पर आए केन्द्रीय कृषि मंत्रि शिवराज सिंह ने जो बयान दिया उसमें कुल आवंटित घरों के नंबर अलग. भाजपा के हर नेता के मुताबिक घर तो दिया जा रहा है इसकी बात खूब बताई जा रही है लेकिन कितना घर दिया गया इसकी जानकारी अलग अलग नेता अलग अलग नंबर से बता रहे हैं . यहीं कांग्रेस को राजनीति में अपने नंबर को मजबूत करने की जगह मिल गई और 15 सितम्बर का मंच उसकी का गवाह बन गया है.





15 सितम्बर कि सियासत का पूरा मामला ये रहा

रायपुर प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को अवास के मामले पर पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था.गृह मंत्री विजय शर्मा प्रेस क्लब पहुंचे थे. हालांकि चुनौती वाली राजनीति पहले थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल उनसे जब चाहे इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं. यह राजनीति में बयानबाजी लगती थी, लेकिन हकीकत में ये होगा किसी को लगता नहीं था. 15 सितम्बर को जब प्रेस क्लब में दोनों नेता एक मंच पर आए तो आरोप और उस पर सफाई का दौर शुरु हुआ.

अब तक 11 लाख से ज्यादा मकान बनाने का दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार के समय पोर्टल बंद था. विजय शर्मा ने कहा यह आप गलत कह रहे हैं. विजय शर्मा ने कहा कि हमने 18 लाख घर दिए हैं, भूपेश बघेल ने कहा आप गलत जानकारी दे रहे हैं. दोनों नेता अपने अपने आंकड़े तो दिए हैं. लेकिन जनता ने भी राजनीतिक दलों के जीते के लिए दिए जाने वाली सीटों के आंकड़े के गुणा गणित को बिगाड़ा तो मामला पूरी रह बेपटरी हो जाएगा, यही वजह है कि दोनों नेता अपनी अपनी बात को पूरी तरह से सही बताने पर अडिग थे.

