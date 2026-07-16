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दोकड़ा की ऐतिहासिक रथयात्रा, उमड़ा आस्था का सैलाब, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निभाई गजपति महाराजा की परंपरा

पुरी की ऐतिहासिक परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गजपति महाराजा की भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माता सुभद्रा की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. पूजा के बाद उन्होंने सोने की झाड़ू से रथ के आगे मार्ग की सफाई कर छेरा पहरा की रस्म निभाई तथा चंदन मिश्रित पवित्र जल का छिड़काव किया. इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं के साथ भगवान के रथ को खींचकर यात्रा का शुभारंभ कराया.

जशपुर/धमतरीय कोरबा/एमसीबी: कांसाबेल विकासखंड के दोकड़ा गांव गुरुवार को भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति के रंग में पूरी तरह सराबोर रहा. ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर से निकली भव्य रथयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गजपति महाराजा की पारंपरिक भूमिका निभाते हुए भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा-अर्चना की. सीएम ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ रथ की रस्सी खींचकर रथयात्रा का शुभारंभ किया. जय जगन्नाथ के जयघोष, शंखध्वनि, भजन-कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन से पूरा दोकड़ा भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा.

Jashpurnagar (ETV Bharat)

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दोकड़ा की रथयात्रा आस्था और संस्कृति का प्रतीक: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1942 से प्रारंभ हुई दोकड़ा की रथयात्रा आस्था, संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक है. जनसहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और वर्ष 2025 में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरी भव्य रथयात्रा आयोजित हो रही है. उन्होंने गजपति की उपाधि प्रदान करने के लिए दोकड़ावासियों का आभार जताते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ से छत्तीसगढ़ का प्राचीन संबंध रहा है, देवभोग का चावल आज भी पुरी के महाप्रसाद में उपयोग किया जाता है.

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भक्ति, संस्कृति और लोक परंपरा का अद्भुत संगम

रथयात्रा के दौरान ओडिशा की प्रसिद्ध कीर्तन मंडलियों ने भजन और संकीर्तन प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा. ढोल, मृदंग, झांझ और शंखध्वनि के बीच श्रद्धालु नृत्य करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ के जयघोष लगाते रहे. महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक रथयात्रा में भाग लिया। रंग-बिरंगी सजावट और धार्मिक पताकाओं से सजा दोकड़ा गांव आस्था के विराट उत्सव में तब्दील हो गया.

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9 दिनों तक मौसीबाड़ी में देंगे दर्शन

रथयात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथ पर विराजमान होकर मौसीबाड़ी पहुंचे. धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान नौ दिनों तक वहीं विराजमान रहकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे. महोत्सव के तहत 20 जुलाई को हेरा पंचमी, 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा, 25 जुलाई को सुना वेश, 26 जुलाई को अधर पाना तथा 27 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ भगवान पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे.

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17 से 21 जुलाई तक होगी श्री जगन्नाथ कथा

मंदिर समिति के अनुसार 17 से 21 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रसिद्ध कथा वाचक कामता प्रसाद शरण द्वारा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की संगीतमय कथा एवं भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान श्रद्धालुओं को भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और सनातन संस्कृति से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं का श्रवण करने का अवसर मिलेगा.

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सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रहेगी धूम

रथयात्रा महोत्सव के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी. 22 जुलाई को लिटिल चैंप प्रतियोगिता, 23 जुलाई को रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता तथा 26 जुलाई की रात्रि में झारखंड और ओडिशा के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे. प्रतिदिन भजन-कीर्तन, आरती, फूल-माला प्रतियोगिता और महाप्रसाद वितरण भी होगा.

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1942 से चली आ रही गौरवशाली परंपरा

दोकड़ा की रथयात्रा की शुरुआत वर्ष 1942 में स्वर्गीय सुदर्शन सतपथी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशीला सतपथी ने की थी. तब से यह परंपरा निरंतर श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है. आज यह आयोजन जशपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन और रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं.

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योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा चुके हैं. महतारी वंदन योजना की 29 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि रामलला दर्शन और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना से हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हुए हैं. उन्होंने बताया कि बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी की अवधि तीन माह बढ़ाई गई है. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 चौबीसों घंटे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संचालित है. अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को 520 से अधिक शासकीय सेवाएं गांव में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं.

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जशपुर को मिलेगा रेल नेटवर्क और मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धरमजयगढ़-लोहरदगा (झारखंड) रेल परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे जशपुर जिला जल्द ही रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित होंगी तथा क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

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धमतरी में निकली विशाल शोभायात्रा

भगवान श्री जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा गुरुवार को पूरे धार्मिक उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली गई. करीब 110 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. सुबह से ही मठ मंदिर चौक स्थित श्री जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

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मिनी पुरी के नाम से जाना जाता है

कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र दादरखुर्द में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन न होकर क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और अटूट आस्था का प्रतीक बन चुकी है. गुरुवार को दादर की भव्य रथ यात्रा में बड़ी तादात में श्रद्धालु शामिल हुए. दशकों से चली आ रही इस परंपरा ने आज एक विशाल उत्सव का रूप ले लिया है. जिसमें शामिल होने के लिए केवल कोरबा ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों और सुदूर अंचलों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. वैसे तो देश भर में पुरी की रथ यात्रा मशहूर है लेकिन दादर खुर्द को कोरबा और आसपास के इलाकों में मिनी पुरी के नाम से जाना जाता है, जहां रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है. इस वर्ष भी भीनी भीनी बरसात के बीच रथ यात्रा निकाली गई. राउत नाचा जैसे सांस्कृतिक नृत्य के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गयी.

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आस्था का लगा एमसीबी में मेला

आस्था, भक्ति और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित पोड़ी जगन्नाथ मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की भव्य रथ यात्रा पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई. भगवान श्री जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन माता सुभद्रा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरा नगर "जय जगन्नाथ" के जयघोष, शंखध्वनि, घंटों की गूंज और भजन-कीर्तन से भक्तिमय हो उठा.

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