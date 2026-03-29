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हजारीबाग में ऐतिहासिक रामनवमी का उत्साह, 36 घंटे तक सड़कों पर रहेगा जुलूस

हजारीबाग: जिले की ऐतिहासिक रामनवमी का आगाज हो चुका है. 2026 रामनवमी कई मायने में खास है. इस बार सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. टेक्नोलॉजी का भी भरपूर मदद लिया गया है. 36 घंटे तक जुलूस सड़कों पर रहेगी और राम भक्त नाचते गाते प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे. 8 किलोमीटर के लंबे जुलूस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जामा मस्जिद रोड है. जहां से हर एक जुलूस को गुजरना होता है. ऐसे में यहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है.

हजारीबाग के ऐतिहासिक रामनवमी पर पूरे राज्य भर की निगाहें रहती है. जहां सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं. 8 किलोमीटर मार्ग में सबसे चुनौती जामा मस्जिद रोड में होती है. जहां से सभी जुलूस को गुजरना होता है. इस बार 107 अखाड़ों का जुलूस सड़क पर रहेगा.

जुलूस से पहले दीप प्रज्वलित करते लोग (ETV BHARAT)

उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 लाख लोग हजारीबाग में नजर आएंगे. ऐसे में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. खासकर जमा मस्जिद रोड में प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. 5000 फोर्स की तैनाती पूरे शहर में की गई है. वहीं, जामा मस्जिद रोड में विशेष रूप से बल तैनाती होती है. जहां सड़क के दोनों और बैरिकेडिंग कर प्रशासन जुलूस को आगे बढ़ती है. सुबह के 5:00 बजे से जुलूस जामा मस्जिद रोड में प्रवेश करेगी. उसके पहले सभी अखाड़ा का नंबर लगता है. जुलूस समाप्त होने में यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि 29 तारीख के रात के 2:00 बजे तक समाप्त होगा.