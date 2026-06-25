लखनऊ में मुहर्रम जुलूस ; अलीगंज अग्निकांड के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि
जुलूस में हजारों अकीदतमंद शामिल हुए और हजरत अब्बास अलमदार की याद में उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 11:03 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आठ मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस दरियावाली मस्जिद से निकल कर चौक क्षेत्र स्थित गुफरानमआब इमामबाड़े तक पहुंचा. यह जुलूस आसिफी इमामबाड़े और रूमी दरवाजे से होकर अपने पारंपरिक मार्ग पर आगे बढ़ा. जुलूस में हजारों अकीदतमंद शामिल हुए और हजरत अब्बास अलमदार की याद में उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश की गई.
जुलूस हजरत अब्बास अलमदार की याद में निकाला जाता है: प्रसिद्ध धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने बताया कि आठ मुहर्रम का यह जुलूस हजरत अब्बास अलमदार की याद में निकाला जाता है. कर्बला के मैदान में जब तीन दिनों तक हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों पर पानी बंद कर दिया गया था, तब खेमों में मौजूद बच्चे, महिलाएं और युवा प्यास से बेहाल थे. ऐसे कठिन समय में हजरत इमाम हुसैन के छोटे भाई हजरत अब्बास दरिया-ए-फुरात से मश्क में पानी भरकर लाने निकले थे.
मौलाना ने बताया कि पानी लेकर लौटते समय यजीदी सेना ने उन पर तीरों की बौछार कर दिया, जिससे उनका एक बाजू कट गया. इसके बाद भी उन्होंने मश्क को अपने दांतों से पकड़ लिया और खेमों की ओर बढ़ते रहे, लेकिन रास्ते में यजीदी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और नेजों के वार कर शहीद कर दिया.
उन्होंने कहा कि हजरत अब्बास के घोड़े की वफादारी का भी इतिहास में उल्लेख मिलता है, जिसने स्वयं पानी नहीं पिया, क्योंकि खेमों में बच्चे और महिलाएं प्यास से तड़प रहे थे. मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि इसी स्मृति में आज जगह-जगह सबीलें लगाई जाती हैं और लोगों को पानी पिलाया जाता है. हजरत अब्बास पानी खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे. इसलिए उनकी याद में लोगों को पानी पिलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है.
अलीगंज अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई: जुलूस मार्ग पर हजारों की संख्या में प्याऊ लगाए गए थे. कई प्याऊओं पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरों के साथ उन लड़कियों की तस्वीरें भी लगाई गई थीं, जिनकी अमेरिकी हमले में मौत हुई थी. वहीं रूमी दरवाजे पर लगाए गए एक विशेष प्याऊ में अलीगंज अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई.
उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकारी व्यवस्था और जांच-पड़ताल प्रभावी ढंग से हो जाती तो शायद उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी. आज उनके नाम पर प्याऊ लगाए गए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की जा रही है.
कैंडल जलाकर याद किया गया: रियाजुल हक ने बताया कि श्रद्धांजलि स्वरूप प्याऊ पर अग्निकांड में मृत लोगों की तस्वीरें लगाई गईं और कैंडल जलाकर उन्हें याद किया गया. उनका उद्देश्य लोगों को इन मृतकों की याद दिलाना और उनके लिए दुआ करने की अपील करना है.
मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने बताया कि यह जुलूस पहले 'मशाल जुलूस' के नाम से मशहूर था. उस समय आधुनिक रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग हाथों में मशालें लेकर जुलूस में शामिल होते थे. आज भले ही आधुनिक प्रकाश व्यवस्था का दौर है, लेकिन परंपरा को जीवित रखने के लिए अब भी हजारों लोग हाथों में मशालें लेकर 'या सकीना" और "या अब्बास" के नारे लगाते हुए गुफरानमआब इमामबाड़े तक पहुंचते हैं.
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