ऐतिहासिक है पिथौरागढ़ का मैथोडिस्ट चर्च, क्रिसमस को लेकर जोरों पर तैयारी

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में स्थित मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना को 146 साल हो चुके हैं. 19वीं सदी में बना यह गिरजाघर ऐतिहासिक तो है ही इसके जब इस चर्च को क्रिसमस पर सजाया जाता है तो यह बेहद खूबसूरत नजर आता है. पिथौरागढ़ नगर के सिल्थाम में स्थित इस चर्च की स्थापना वर्ष 1879 में अमेरिका निवासी डॉ. रिचर्डसन ग्रे ने की थी. उन्होंने लगभग पांच साल तक इस चर्च का संचालन किया.

डॉ. रिचर्डसन ग्रे 1884 में अमेरिका वापस चले गए थे. इसके बाद इसका जिम्मा एनी वडन ने संभाला. उस समय ईसाइयों की संख्या बेहद कम थी. गिरजाघर स्थापित होने के बाद यहां पर शिक्षा का प्रचार- प्रसार हुआ. धीरे-धीरे लोग ईसाइयत से जुड़ने लगे. शिक्षक विमल दीप फिलिप ने बताया कि पिथौरागढ़ में वर्तमान में ईसाई समुदाय के 150 परिवार हैं. जिनकी संख्या लगभग 500 है. ईसाई परिवार मुख्य रूप से पिथौरागढ़ बाजार के अलावा बजेटी, जगतड़, दाड़िमखोला में रहते हैं. कुछ परिवार धारचूला और बेरीनाग के सामधूरा गांव में है. 20 परिवार और चौपाता गांव में लगभग पांच दर्जन परिवार निवास करते हैं.