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मुजफ्फरनगर में भाकियू की रात्रि महापंचायत; हजारों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ जुटे किसान

आधी रात को जागा प्रशासन, किसान नेता राकेश टिकैत ने दी चेतावनी.

भाकियू की ऐतिहासिक रात्रि महापंचायत
भाकियू की ऐतिहासिक रात्रि महापंचायत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:08 AM IST

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मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में 17 सितंबर भारतीय किसान यूनियन की रात्रि महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों किसान और कार्यकर्ता हजारों ट्रैक्टर ट्राली के साथ जुटे. इस दौरान राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया. महापंचायत में एमएसपी गारंटी कानून, गन्ने के दाम और अमेरिका से डील समेत कई मुद्दे उठे. रात करीब 12 बजे प्रशासन को किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया.

शहर के जीआईसी ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित रात्रि महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जनपदों से पहुंचे हजारों किसानों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

17 सितंबर की शाम से ही किसान जीआईसी मैदान में पहुंचना शुरू हो गए थे. महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. शहर में भीड़ और जाम की स्थिति न बने, इसके लिए कई मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया, जिससे प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई.

भाकियू की ऐतिहासिक रात्रि महापंचायत (Video Credit: ETV Bharat)

महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया. बड़ी संख्या में किसान देर रात तक मैदान में मौजूद रहे और नेताओं के संबोधन को सुना. महापंचायत में विभिन्न किसान समस्याओं और सरकार से जुड़ी मांगों को लेकर चर्चा की गई.

कार्यक्रम के दौरान किसानों के बीच रागनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहे. किसान नेताओं के संबोधन के बीच-बीच में रागनी प्रस्तुतियों ने माहौल को देर रात तक बनाए रखा. आयोजकों की ओर से इसे रात्रि पंचायत के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसान रात तक मौजूद रहे.

महापंचायत में उत्तराखंड के खामपुर विधायक उमेश शर्मा भी शामिल हुए. वहीं, विभिन्न स्थानों से पहुंचे किसानों ने पंचायत में अपनी भागीदारी दर्ज कराई.

मीडिया से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने महापंचायत को सफल बताते हुए कहा, किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें एमएसपी गारंटी कानून, अमेरिका के साथ डील और अन्य किसान समस्याएं शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि इस रात्रि पंचायत को देखने और इसमें शामिल होने के लिए मुरादाबाद, उत्तराखंड, बिजनौर, प्रयागराज, मथुरा समेत कई स्थानों से किसान पहुंचे. राकेश टिकैत ने रात्रि पंचायत के आयोजन को लेकर कहा कि किसानों को यह व्यवस्था ठीक लगी है.

उन्होंने गन्ने के दाम का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जिस तरह चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरह किसानों को गन्ने का उचित रेट मिलना चाहिए. महापंचायत के अंत में रात करीब 12 बजे भारतीय किसान यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राप्त किया. देर रात तक चले कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद रहे.

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