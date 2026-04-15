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मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला; मई के पहले हफ्ते से होगी शुरुआत, इस बार खास तैयारी

मेरठ में सैकडों वर्षों से नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है. लगभग एक महीने तक इस सांस्कृतिक मेले में जहां स्टॉल लगते हैं, वही तमाम ऐसे लोगों को भी अवसर मिलता है, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और कोई नई शुरुआत कर रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी बताते हैं कि मेरठ में लगने वाला वार्षिक नौचंदी मेला पश्चिमी उत्तरप्रदेश का एक बड़ा और प्रसिद्ध मेला है. बीते कई साल से अब इसका स्वरूप भी बदल गया है. प्रांतीय मेला यूपी सरकार ने इसे घोषित किया है. इस मेले को एक साल नगर निगम तो वहीं एक साल जिला पंचायत के द्वारा लगाया जाता है.

मेरठ : हर साल लगने वाला नौचंदी मेला इस बार मई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा. इसकी तैयारी में प्रशासन जुट गया है. इस बार खास तौर से महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं महिलाएं अपने उत्पाद लेकर आ रही हैं. वहीं नव उद्यमियों के अलावा इस मेले में और भी बहुत कुछ खास है. 15 साल तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को यहां गोल्फ कार्ट की फ्री सुविधा भी मिलेगी. जानिए, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक नौचंदी मेले की क्या चल रही है तैयारी...

सौहार्द की मिसाल: ये मेला सिर्फ एक मेला ही नहीं है, बल्कि धार्मिक सौहार्द की मिसाल भी नौचंदी मेला पेश करता है. 1857 में मेरठ में सभी धर्म सम्प्रदाय के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एकजुट हुए थे, संदेश देश भर में गया था. वहीं इस मेले में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा दिखाई देता है. जहां ये मेला लगता है, वहां एक तरफ नवचंडी मंदिर है, जिसे अब लोग नौचंडी मंदिर के नाम से जानते हैं. ये धर्मस्थल आस्था का प्रमुख केंद्र भी बन गया है. मेले में आने वाले हजारों लोग यहां पूजा अर्चना करने आते हैं. दूसरी तरफ बाले मियां मजार में उर्स लगता है, कव्वालियां होती हैं. जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी और मेला कमेटी के लोग दोनों जगह मेले के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर प्रार्थना करते हैं.

बाले मियां की मजार. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बार मेले की क्या रहेगी व्यवस्था: जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी बताते हैं कि इस बार मेले में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं. मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ध्यान दिया गया है. हाल ही में देखने में आया है कि एक झूला टूटने से बड़ा हादसा होने से बचा था. बहुत से लोगों और बच्चों को चोट भी आई थी. इस बार ये निर्णय लिया गया है कि मेले में झूले आदि लगाने वालों से आवश्यक सर्टिफिकेट लिए जाएंगे. सुरक्षा को लेकर जो जरूरी NOC वगैरह होती है, वो ली जाएगी. झूलों को लेकर जो भी नियम हैं, पूर्ण करने पर ही परमिशन दी जाएगी.

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नौचंदी मेले में उन्हें 20 स्टॉल अलॉट किए जाएंगे. सांस्कृतिक कार्यक्रम हों या फिर कोई भी कार्यक्रम, उसमें कोशिश की जाएगी कि महिलाएं बढ़-चढ़ कर भाग लें.

नौचंदी मेला स्थल. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोल्फ कार्ट की सुविधा: बताते हैं कि इस बार मेले में बच्चों-बुजुर्गों के लिए नौचंदी मेले में गोल्फ कार्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मिलेंगी. इन गोल्फ कार्ट में 15 साल तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को एक से दूसरी जगह लाने ले जाने की सुविधा फ्री रहेगी. बाकी लोगों से उसमें दस रुपये का शुल्क लिया जाएगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर मायागरी में भी बात चल रही है, कई कलाकार भी इस आयोजन के लिए आ सकते हैं. कोशिश है कि 1 से 5 मई के मध्य नौचंदी मेले का उद्घाटन कर दिया जाएगा.

नौचंदी मेला स्थल. (Photo Credit; ETV Bharat)

संवारी जा रहीं मूर्तियां: जिला पंचायत मेरठ के अपर मुख्य अधिकारी वी. एस कुशवाहा ने बताया कि क्योंकि मेले में बड़ी संख्या में हर दिन लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, इसके लिए विशेष इंतजाम रहेंगे. नौचंदी मेला स्थल पर जो भी मूर्तियां हैं, उन्हें सजाया संवांरा जा रहा है. ODOP के तहत उत्पादों को लेकर फ्री में दुकानें देंगे, जिससे लोग उनका प्रचार-प्रसार कर सकें. इसके लिए 40 दुकानें ऐसे लोगों के लिए रिजर्व की गई हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूह, किसानों के समूह, व्यवसायी आदि होंगे.

बता दें कि नौचंदी मैदान में लगने वाले इस मेले में जहां लोग परंपरागत व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं, वहीं तमाम तरह की क्रोकरी से लेकर ट्रेंडिंग आइटम यहां आसानी से मिल जाते हैं.

खासतौर से लोगों को नौचंदी मेले में मिलने वाला हलवा पराठा बहुत ही लुभाता है.



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