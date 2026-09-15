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कुमाऊं में ऐतिहासिक नंदादेवी महोत्सव शुरू, जयकारों से गूंजा अल्मोड़ा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

अल्मोड़ा: उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नंदादेवी मेले का भव्य और विधिवत शुभारंभ हो गया है. पहले दिन नंदादेवी मंदिर में पारंपरिक गणेश पूजन के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई. इसके बाद शहर में एक भव्य और आकर्षक सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाली गई. जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और कई सांस्कृतिक दलों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

मंगलवार को राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के समीप से छात्र-छात्राओं का कारवां एकत्र हुआ. यहां से शुरू हुई यह सांस्कृतिक शोभायात्रा माल रोड, थाना बाजार, गंगोली मोहल्ला, जौहरी बाजार और चौक बाजार से होते हुए लाला बाजार के रास्ते नंदादेवी मंदिर परिसर पहुंची. पारंपरिक कुमाऊंनी परिधानों में सजे-धजे बच्चे नाचते-गाते और मां नंदा-सुनंदा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे. इस मनमोहक दृश्यों से पूरा पर्वतीय नगर भक्तिमय और सांस्कृतिक रंगों में सराबोर नजर आया.

नंदादेवी महोत्सव शुरू (ETV Bharat)

मंदिर परिसर में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां: नंदादेवी मंदिर परिसर पहुंचने पर विभिन्न विद्यालयों के बीच रंगारंग सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. छात्र-छात्राओं ने मां नंदादेवी की आकर्षक झांकी सजाने के साथ-साथ कुमाऊंनी लोकनृत्य, पारंपरिक लोकगीत और प्रेरणादायक नाट्य प्रस्तुतियां दीं. बच्चों की इन शानदार कलाओं ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी. इस भव्य आयोजन को देखने के लिए मंदिर परिसर में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी रही.