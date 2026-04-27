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साल में एक बार खुलती है मंडीप खोल गुफा, सबसे लंबी गुफाओं में से एक, एक ही नदी को कई बार बार करना पड़ता है पार

छत्तीसगढ़ में रोमांच से भरपूर मंडीप खोल गुफा साल में एक बार खुलता है. 27 अप्रैल को यह गुफा श्रद्धालुओं के लिए खुली.

Khairagarh Mandip Khol Cave
खैरागढ़ मंडीप खोल गुफा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़: छत्तीसगढ़ में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो रोमांच और रहस्य से भरे हैं. रहस्य, रोमांच और आस्था के अद्भुत पहलुओं को समेटे मंडीप खोल गुफा 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोला गया. यह गुफा साल में एक ही दिन खुलता है जो इसके रहस्य और रोमांच को और बढ़ा देता है. साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाली इस रहस्यमयी गुफा ने इस बार भी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया. दुर्गम रास्तों और प्राकृतिक चुनौतियों को पार कर श्रद्धालु यहां पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन किए.

नदी को 16 बार करना पड़ता है पार

इस गुफा तक पहुंचना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं. श्रद्धालुओं को एक ही नदी को 16 बार पार करना पड़ता है. पक्की सड़क केवल एक निश्चित बिंदु तक ही है, उसके बाद घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच पैदल सफर करना पड़ता है. गुफा का प्रवेश द्वार संकरा है लेकिन अंदर विशाल कक्ष जैसा विस्तार देखने को मिलता है, जो लोगों को हैरान कर देता है.

खुल गया मंडीप खोल गुफा (ETV BHARAT)

मंडीप खोल गुफा का वातावरण कैसा ?

गुफा के भीतर का वातावरण भी कम चमत्कारी नहीं है. हजारों लोगों की मौजूदगी के बावजूद यहां ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती, बल्कि ठंडक का अनुभव होता है. अंदर स्थित शिवलिंग तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 20 से 25 फीट ऊंची अस्थायी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है. कठिन चढ़ाई के कारण हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन दूर से ही दर्शन कर लोग अपने आपको धन्य मानते हैं.

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा का संबंध भगवान शिव और भस्मासुर की कथा से जुड़ा है. कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी. पीढ़ियों से यहां पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी स्थानीय लोग निभा रहे हैं-लाल रोहित सिंह, जमींदार, ठाकुर टोला

खैरागढ़ जिला प्रशासन ने की व्यवस्था

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. खैरागढ़ के सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई. प्रेम कुमार पटेल ने स्थानीय लोगों की मांग पर गुफा तक पहुंचने वाली सड़क को पक्का करने का आश्वासन भी दिया है.

मंडीप खोल गुफा को विकसित करने की जरूरत

प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह गुफा अब भी पर्यटन के मानचित्र पर पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां वैज्ञानिक और भूगर्भीय अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, तो मंडीप खोल गुफा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकती है.

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