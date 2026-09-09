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मुजफ्फरनगर में 17 सितंबर की रात होगी ऐतिहासिक महापंचायत, जानें भाकियू दिग्गज़ राकेश टिकैत का क्या है प्लान

मुजफ्फरनगर में 17 सितंबर की रात होने वाली ऐतिहासिक महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे राकेश टिकैत. ( ईटीवी भारत )

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के एजेंडे की ख़ास बातें. (ईटीवी भारत)

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के एजेंडे की ख़ास बातें. (ईटीवी भारत)

ETV भारत के संवाददाता जफर इकबाल से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत ने बताया कि महापंचायत में MSP गारंटी कानून, बिजली-पानी, गन्ने के दाम बढ़ाने और आलू किसानों को राहत देने सहित कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा.

मुजफ्फरनगर में 17 सितंबर की रात होगी ऐतिहासिक महापंचायत. (ईटीवी भारत)

मंगलवार शाम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ जीआईसी मैदान पहुंचे और महापंचायत की तैयारियों का जायजा लिया.

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में 17 सितंबर की रात जीआईसी मैदान में होने वाली ऐतिहासिक महापंचायत को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. पहली बार रात में होने वाली इस महापंचायत को लेकर किसानों में ख़ासा उत्साह है.

उन्होंने साफ किया कि 17 सितंबर की महापंचायत मुजफ्फरनगर जिले के किसानों की होगी और इसमें जिले के किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ पहुंचेंगे. और अपनी ताकत दिखाएंगे.

इस दौरान ETV भारत के संवाददाता जफर इकबाल से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि 17 सितंबर को होने वाली महापंचायत में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा. इनमें MSP गारंटी कानून, बिजली और पानी की समस्याएं, गन्ने के दामों में बढ़ोतरी तथा आलू किसानों को राहत जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 500 से 600 रुपये के बीच होना चाहिए. और इस मुद्दे को भी महापंचायत में प्रमुखता से उठाया जाएगा.

राकेश टिकैत ने बताया कि 17 सितंबर की रात होने वाली यह बैठक एक महत्वपूर्ण शुरुआत होगी. इसके बाद किसानों के मुद्दों को लेकर 20 से 25 और बैठकें आयोजित की जाएंगी, हालांकि आगे होने वाली सभी बैठकें दिन के समय होंगी.

जीआईसी ग्राउंड में महापंचायत की तैयारियों की जांच करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत. (ईटीवी भारत)

मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होगी महापंचायत

उन्होंने स्पष्ट किया कि जीआईसी मैदान में होने वाली महापंचायत मुजफ्फरनगर जिले के किसानों की महापंचायत होगी. इसमें जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की ओर से अब जिलेवार बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

राकेश टिकैत के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों की ओर से करीब 15 से 18 कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं. इन कार्यक्रमों के तहत बुंदेलखंड और पूर्वांचल सहित प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों के बीच बैठकें की जाएंगी. इन बैठकों की शुरुआत मुजफ्फरनगर से होने जा रही है.

किसानों के मुद्दे पर सवालों का ज़वाब देते भाकियू नेता राकेश टिकैट. (ईटीवी भारत)

रात में होने वाली महापंचायत को लेकर जीआईसी मैदान में मंच, किसानों के बैठने, पार्किंग और बिजली पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

ऐसे में 17 सितंबर को होने वाली यह महापंचायत किसान मुद्दों के साथ-साथ आगामी किसान आंदोलनों की रणनीति के लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.