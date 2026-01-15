ETV Bharat / state

जामताड़ा में शुरू हुआ ऐतिहासिक करमदाहा मेला, श्रद्धालु दुखिया बाबा की करते हैं पूजा

जामताड़ा में 15 दिनों तक चलने वाले करमदाहा मेले का शुभांरभ हो गया है.

करमदाहा मेला में श्रद्धालुओं की भीड़
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 15, 2026 at 8:30 PM IST

जामताड़ा: जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बराकर नदी के करमदाहा घाट पर दुखिया बाबा मंदिर परिसर में ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है. 15 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में दूरदराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस दौरान पहुंचने वाले लोग दुखिया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं.

15 दिवसीय मेले का उद्घाटन

मकर संक्रांति के मौके पर ऐतिहासिक करमदाहा मेले का विधिवत शुभारंभ 15 जनवरी को हुआ. मुख्य अतिथि एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और जिला परिषद उपाध्यक्ष ने इसका विधिवत उद्घाटन किया. इस मौके पर जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा के अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे.

15 दिनों तक चलने वाला करमदाहा मेला दुखिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है, जो भी मन में छल कपट लेकर दुखिया बाबा के यहां आता है उसे दुखिया बाबा बर्दाश्त नहीं करते हैं. इसलिए सभी लोगों से सच्चे मन से मेले में आने की अपील की जाती है: फुरकान अंसारी, पूर्व सांसद

15 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक मेले में धनबाद, गिरिडीह और देवघर जिले के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार से श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं. श्रद्धालु बराकर नदी में स्नान कर पहले दुखिया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और मेले में खरीदारी के साथ मनोरंजन करते हैं. इस दौरान मेले में तरह-तरह के मनोरंजन के अलावा अन्य सामान, लोहे के बर्तन का कारोबार भी होता है.

मेला में होता है लाखों का कारोबार

दरअसल मेले में काफी दूर दराज से व्यापारी कारोबार करने पहुंचते हैं. इस दौरान मेले में लाखों का कारोबार होता है. बड़े व्यापारी भी यहां पर अपना सामान बेचने का काम करते हैं.

दुखिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है करमदाहा मेला

करमदाहा मेला, दुखिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है. बराकर नदी, करमदाहा घाट के किनारे एक मंदिर है, जो दुखिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है. अपने भक्तों के दुखों को हरण करने वाले दुखिया बाबा के बारे में काफी इतिहास रहा है. मान्यताओं के अनुसार, 'इस इलाके में काफी अकाल पड़ा था, फसल नहीं हो पाई थी, जिससे इंसान के खाने को लाले पड़ गए थे. इस संकट में बराकर नदी के किनारे करमदाहा घाट पर दुखिया बाबा प्रकट हुए. इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने दुखिया बाबा के पास जाकर प्रार्थना की तो दुखिया बाबा ने अपने भक्तों के दुख को सुना'.

ऐसी मान्यता है कि दुखिया बाबा ने अपने भक्तों के दुखों के हरण के लिए उस इलाके में काफी बारिश कराई और उसके बाद अच्छी फसल हुई और लोगों का दुख दूर हो गया. तभी से दुखिया बाबा उस इलाके में प्रसिद्ध हो गए.

मकर संक्रांति के दिन दुखिया बाबा मंदिर परिसर में में मेला लगाया जाता है. इस दौरान जिनकी भी फसल होती है, वह सबसे पहले दुखिया बाबा को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही भक्त फसल ग्रहण करते हैं. उसी दौर से करमदाहा मेले का शुभारंभ माना जाता है. आज इस मेला ने वृहत रूप ले लिया है और कहते हैं कि मेले में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं.

आपसी भाईचारे और संस्कृति का प्रतीक है करमदाहा मेला

जामताड़ा में 15 दिनों तक चलने वाले इस मेल में सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोग आते हैं और दुखिया बाबा के प्रति अपनी आस्था जताते हैं. यह मेला इस क्षेत्र में आपसी भाईचारे के साथ सद्भाव एवं संस्कृति को दर्शाता है.

