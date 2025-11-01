ETV Bharat / state

कपाल मोचन मेले की विधिवत शुरुआत, यमुनानगर में संतों के साथ लोगों ने लगाई डुबकी, हवन यज्ञ में डाली गई आहुति

ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले की विधिवत शुरुआत हो गई. मेले में आसपास से बड़ी संख्या में संत और लोगों ने स्नान किया.

कपाल मोचन मेला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 7:56 PM IST

2 Min Read
यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर के व्यासपुर में साधु समाज के शाही स्नान के साथ ही पांच दिवसीय राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले की आज विधिवत रूप से शुरुआत हो गई. महर्षि वेदव्यास के कर्मस्थली व्यासपुर से साधु ढोल नगाड़ा और बैंड बाजों की थाप पर चले और लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय कर कपाल मोचन पहुंचे, जहां पर पहले सरोवर की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद शाही स्नान शुरू हुआ.

कई राज्यों से यहां आते हैं श्रद्धालुः बता दें कि कपाल मोचन मेले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं. मान्यता है कि लोग यहां डुबकी अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए लगाते हैं. जिन लोगों की मनोकामना यहां पूरी हो जाती हैं. वो भी अपने परिवार के साथ इसी मेले में आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं. ब्रह्मचारी शोभा दास ने बताया कि "कपाल मोचन मेले में स्थित सरोवरों में स्नान करने से सभी तरह के कष्ट और पाप दूर होते हैं. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का ब्रह्म हत्या दोष भी इसी तालाब में स्नान करने से दूर हुआ था. यहां सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं."

कपालमोचन मेला (Etv Bharat)

मुख्य स्नान 5 नवंबर को : कपाल मोचन मेले में आज पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है. कार्तिक पूर्णिमा पर 5 नवंबर को मुख्य स्नान होगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है.

कपालमोचन मेला की विधिवत शुरुआत (Etv Bharat)

सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांधा : कपाल मोचन मेले की आज विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है. अंबाला के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया. मेले के बाद डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा अपने संबोधन के दौरान भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि इस मेले से उनकी बचपन की यादें ताजा हो गई क्योंकि मेले से करीब 8 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव भी पड़ता है." डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्टॉल लगाने वाले लोगों से बारीकी से उसके बारे में पूछा भी. कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से समा बांधा और कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया.

मेले में पहुंचे संत (Etv Bharat)
आयुक्त का स्वागत करते बच्चे (Etv Bharat)
मेले में संत समाज (Etv Bharat)
संतों का जमावड़ा (Etv Bharat)
