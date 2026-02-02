ETV Bharat / state

दिल्ली के रेल बजट में 'ऐतिहासिक' उछाल: 28 गुना बढ़ा बजट आवंटन, 13 स्टेशनों का होगा कायाकल्प

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेल बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा दी है. रेल विकास से राष्ट्र विकास के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए रेल बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जो न सिर्फ कनेक्टिविटी को सुधारेगी बल्कि यात्रियों के सफर को भी विश्वस्तरीय बनाएगी. आंकड़ों की नजर से देखें तो दिल्ली के लिए रेलवे का यह बजट किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है. वर्ष 2009-14 के समय दिल्ली के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन महज 96 करोड़ रुपये हुआ करता था, जिसे वर्ष 2026-27 में बजट बढ़ाकर 2,711 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान 8,976 करोड़ के प्रोजेक्ट्स: दिल्ली में वर्तमान में 8,976 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले कार्य प्रगति पर हैं. इस भारी निवेश के तहत रेलवे ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास व सुरक्षा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे प्रदेश में फैलाए गए हैं. इसके अतिरिक्त, रेलवे सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कवच (Kavach) प्रणाली पर तेजी से काम हो रहा है. कुल 104 स्वीकृत कार्यों में से 29 कार्यों के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया या काम प्रगति पर है.

दिल्ली के रेल बजट में इजाफा (INDIAN RAILWAYS SOCIAL MEDIA)

13 स्टेशनों का होगा मेकओवर: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा के मुताबिक, दिल्ली के यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह से बदलने के लिए अमृत स्टेशन योजना के तहत 13 स्टेशनों की पहचान की गई है. इन स्टेशनों के आधुनिकरण के लिए कुल 5,887 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. इस योजना के तहत नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली कैंट व सराय रोहिल्ला जैसे प्रमुख स्टेशनों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं, बेहतर प्रवेश/निकासी द्वार और आधुनिक वेटिंग एरिया विकसित किए जा रहे हैं.