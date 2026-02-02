दिल्ली के रेल बजट में 'ऐतिहासिक' उछाल: 28 गुना बढ़ा बजट आवंटन, 13 स्टेशनों का होगा कायाकल्प
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि योजना के तहत 13 स्टेशनों की पहचान की गई, जिनका कायाकल्प किया जाएगा.
Published : February 2, 2026 at 9:18 PM IST
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेल बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा दी है. रेल विकास से राष्ट्र विकास के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए रेल बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जो न सिर्फ कनेक्टिविटी को सुधारेगी बल्कि यात्रियों के सफर को भी विश्वस्तरीय बनाएगी. आंकड़ों की नजर से देखें तो दिल्ली के लिए रेलवे का यह बजट किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है. वर्ष 2009-14 के समय दिल्ली के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन महज 96 करोड़ रुपये हुआ करता था, जिसे वर्ष 2026-27 में बजट बढ़ाकर 2,711 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान 8,976 करोड़ के प्रोजेक्ट्स: दिल्ली में वर्तमान में 8,976 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले कार्य प्रगति पर हैं. इस भारी निवेश के तहत रेलवे ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास व सुरक्षा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे प्रदेश में फैलाए गए हैं. इसके अतिरिक्त, रेलवे सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कवच (Kavach) प्रणाली पर तेजी से काम हो रहा है. कुल 104 स्वीकृत कार्यों में से 29 कार्यों के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया या काम प्रगति पर है.
13 स्टेशनों का होगा मेकओवर: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा के मुताबिक, दिल्ली के यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह से बदलने के लिए अमृत स्टेशन योजना के तहत 13 स्टेशनों की पहचान की गई है. इन स्टेशनों के आधुनिकरण के लिए कुल 5,887 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. इस योजना के तहत नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली कैंट व सराय रोहिल्ला जैसे प्रमुख स्टेशनों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं, बेहतर प्रवेश/निकासी द्वार और आधुनिक वेटिंग एरिया विकसित किए जा रहे हैं.
कनेक्टिविटी और नेटवर्क विस्तार: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा के मुताबिक, दिल्ली अब प्रीमियम ट्रेन सेवाओं का हब बन चुकी है. यात्रा दक्षता को बढ़ाने के लिए नई ट्रेनें लगातार जोड़ी जा रही हैं. वर्तमान में दिल्ली से 14 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हो रही हैं. आम नागरिकों के लिए प्रीमियम सुविधाओं वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की 8 जोड़ियां दिल्ली से चल रही हैं. नेटवर्क विस्तार की बात करें तो 2014 के बाद से दिल्ली में लगभग 24 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण किया गया है. इसके अलावा, भीड़भाड़ कम करने के लिए 14 फ्लाईओवरों व अंडरपासों का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है.
100% विद्युतीकरण का काम किया गया: दिल्ली ने रेलवे के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हुए 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है. ये बजट केवल वित्तीय आवंटन नहीं है, बल्कि दिल्ली को एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब बनाने का ब्लूप्रिंट है. स्टेशनों का आधुनिकरण और 100% बिजली से चलने वाली ट्रेनें आने वाले समय में दिल्लीवासियों के रेल सफर को न सिर्फ सुगम बनाएंगी, बल्कि उसे सुरक्षित व तेज भी करेंगी.
