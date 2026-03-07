ETV Bharat / state

देहरादून में ऐतिहासिक झंडे जी मेले की शुरुआत, 94 फीट लंबे नए ध्वजदंड का होगा आरोहण

झंडे जी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, सेवा और सामुदायिक सहयोग की अनूठी परंपरा का प्रतीक है.

94 फीट लंबे नए ध्वजदंड का होगा आरोहण
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 9:46 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में ऐतिहासिक झंडे जी के आरोहण के साथ ही झंडे के मेले की शुरुआत होने जा रही है. इस साल झंडे जी में 94 फीट लंबे नये ध्वज दंड का आरोहण होगा, जिसके लिए महीनों से तैयारी की जा रही है. उधर देश भर के विभिन्न राज्यों से हजारों संगतों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, जिसके चलते पुलिस-प्रशासन ने भी सुरक्षा व ट्रैफिक प्लान को तैयार किया है.

देहरादून में आस्था, परंपरा और इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध झंडे जी मेले की शुरुआत होने जा रही है. शहर के दरबार साहिब में हर साल आयोजित होने वाला यह ऐतिहासिक आयोजन इस बार भी पूरी भव्यता और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा. झंडे जी के आरोहण के साथ ही इस प्रसिद्ध मेले का शुभारंभ होगा.

इस साल झंडेजी के लिए 94 फीट लंबे नए ध्वजदंड का आरोहण किया जाएगा. इस ध्वजदंड को तैयार करने में कारीगरों को करीब दो महीने का समय लगा है. उधर देश के अलग-अलग राज्यों से हजारों संगतों का देहरादून पहुंचना भी शुरू हो गया है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष योजना तैयार की है.

फाइल फोटो.

दरबार साहिब में तैयारियां पूरी: देहरादून स्थित दरबार साहिब में झंडे जी मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी झंडे जी के आरोहण के साथ मेले की शुरुआत होगी. इसके लिए दरबार साहिब प्रबंधन समिति की ओर से कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं.

सिर्फ दरबार साहिब ही नहीं, बल्कि यहां आने वाली संगतों की ओर से भी मेले को लेकर पहले से ही तैयारियां की जाती हैं. झंडे जी मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इतना बड़ा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होने के लिए हर साल देहरादून पहुंचते हैं.

ढोल-नगाड़ों के साथ दरबार साहिब पहुंचा नया ध्वजदंड: एक दिन पहले इस ध्वजदंड को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दरबार साहिब लाया गया. इस दौरान ढोल-नगाड़ों की धुन और श्रद्धालुओं की पुष्प वर्षा के बीच ध्वजदंड का स्वागत किया गया. इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

महीनों से चल रही गिलाफ सिलाई: झंडे जी की एक खास परंपरा गिलाफ चढ़ाने की भी है. इसके लिए काफी समय पहले से ही सेवादारों द्वारा गिलाफ सिलने का काम शुरू हो जाता है. खास बात यह है कि इस काम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी भाग लेती हैं और श्रद्धा के साथ गिलाफ तैयार करती हैं.

झंडे जी पर कुल तीन तरह के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं. सबसे पहले झंडे जी पर 41 सादे गिलाफ लगाए जाते हैं. इसके बाद 21 सनील के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं. इन सभी के ऊपर सबसे बाहर दर्शनी गिलाफ लगाया जाता है. दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर बेहद खास माना जाता है. इसके लिए श्रद्धालु वर्षों पहले से दरबार साहिब में अपना नाम दर्ज कराते हैं. बताया जाता है कि करीब 90 से 100 साल बाद श्रद्धालुओं को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर मिल पाता है. इस बार यह सौभाग्य देहरादून निवासी अनिल गोयल को प्राप्त हुआ है, जो झंडे जी पर दर्शनी गिलाफ चढ़ाएंगे.

होली के बाद पंचमी को होता है झंडे जी का आरोहण: परंपरा के अनुसार झंडे जी का आरोहण हर साल होली के बाद पंचमी तिथि को किया जाता है. इस दौरान शाम के समय झंडे जी पर सबसे पहले दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाता है. इसके बाद पूरे विधि-विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ ध्वजदंड का आरोहण किया जाता है. इस पवित्र अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरबार साहिब पहुंचते हैं और झंडे जी का आशीर्वाद लेते हैं.

मेले के साथ शुरू होती है रौनक: झंडे जी के आरोहण के साथ ही झंडे मेले की शुरुआत हो जाती है. इसके बाद दरबार साहिब के आसपास पूरे इलाके में मेले की रौनक दिखाई देने लगती है. मेले के दौरान दरबार साहिब के आसपास करीब 200 से ज्यादा दुकानें लगाई जाती हैं.

यहां आने वाले श्रद्धालु धार्मिक दर्शन के साथ-साथ मेले का आनंद भी लेते हैं और खरीदारी भी करते हैं. यह मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव जैसा माहौल लेकर आता है.

देश के कई राज्यों से आती हैं संगतें: झंडे जी मेले में हर साल हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं. इसमें उत्तराखंड के अलावा देश के कई राज्यों से संगतें देहरादून पहुंचती हैं. सबसे ज्यादा श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आते हैं. इन राज्यों के अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं.

विदेशों से भी पहुंचेंगे श्रद्धालु: इस बार झंडे जी मेले को और भी खास बनाने के लिए विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं को भी आमंत्रित किया गया है. दरबार साहिब की ओर से विदेश में रहने वाले करीब 800 से ज्यादा श्रद्धालुओं को निमंत्रण भेजा गया है. इनमें अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन सहित कई देशों में रहने वाले श्रद्धालु शामिल हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार मेले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संगतों की भागीदारी देखने को मिलेगी.

सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर विशेष इंतजाम: झंडे जी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ एक ही स्थान पर पहुंचती है. ऐसे में प्रशासन के सामने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन बड़ी चुनौती बन जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. दरबार साहिब के आसपास के इलाके को जीरो जोन घोषित किया गया है, जहां बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए कई मार्गों पर रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है.

ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी: भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है. पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. इसके अलावा निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जाएगी. इससे भीड़ की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी.

श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था: मेले में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके ठहरने और भोजन की विशेष व्यवस्था भी की गई है. कई स्कूलों और धर्मशालाओं में संगतों के रुकने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेला परिसर में ही विशेष मेला अस्पताल भी बनाए गए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

सबसे खास बात यह है कि मेले के दौरान 24 घंटे लंगर चलता है, ताकि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे. दरअसल झंडे जी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, सेवा और सामुदायिक सहयोग की अनूठी परंपरा का प्रतीक है. हर साल हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यह आयोजन देहरादून की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है.

