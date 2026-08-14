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रायपुर की गुमनाम ऐतिहासिक जेल, 15 अगस्त पर उठी बचाने की आवाज, क्रांतिकारी वीरता की रही है गवाह

जेल से जुड़ा है 1857 की क्रांति का इतिहास 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया. इतिहासकारों के अनुसार, इसी जेल के आसपास क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने की घटनाएं भी हुईं. डॉ. मिश्र बताते हैं कि 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी. इसके बाद 18 जनवरी को रायपुर में करीब छह घंटे तक क्रांति का दौर चला और 22 जनवरी को 17 लोगों को गिरफ्तार कर फांसी दिए जाने का उल्लेख मिलता है. उनके अनुसार 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ से 18 लोग शहीद हुए थे.

1857 में रायपुर की सेंट्रल जेल थी ही नहीं इतिहासकार डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद 1854 से 1861 के बीच यह क्षेत्र नागपुर प्रांत के नाम से जाना जाता था. 1861 में मध्य प्रांत बनने के बाद नई जेल व्यवस्था विकसित हुई और इसके बाद वर्तमान रायपुर केंद्रीय जेल का निर्माण करीब 1862 के आसपास हुआ. यानी 1857 की क्रांति के समय आज की सेंट्रल जेल मौजूद नहीं थी. उस दौर में रायपुर की पहली जेल शहर के उस हिस्से में थी, जिसे आज तहसील कार्यालय के पीछे के क्षेत्र से जोड़ा जाता है.इसी प्राचीन जेल के अवशेष आज भी इतिहास के उस दौर की कहानी कह रहे हैं.

आजादी के 79वें वर्ष में 15 अगस्त 2026 पर इस भूली-बिसरी धरोहर को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने की मांग तेज हो गई है. वरिष्ठ इतिहासकार और महाकौशल इतिहास परिषद के सचिव डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र का कहना है कि अगर इस स्वतंत्रता दिवस पर इस जेल को स्मारक घोषित किया जाता है, तो यह 1857 के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

रायपुर : आज रायपुर की पहचान सेंट्रल जेल से होती है, लेकिन 1857 की क्रांति के दौर में शहर की मौजूदा केंद्रीय जेल अस्तित्व में ही नहीं थी. शहर के बीचों-बीच बैजनाथ तालाब के किनारे मौजूद एक प्राचीन जेल उस दौर की गवाही देती है. कभी अंग्रेजों की कैदगाह रही यह जगह आज खंडहर में तब्दील हो रही है. इतिहासकारों के मुताबिक, 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों को इसी जेल में कैद रखा गया और इसके आसपास ही कई सेनानियों को फांसी दिए जाने का इतिहास दर्ज है. पुरातन जेल को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने की मांग

प्राचीन जेल की इमारत अस्तित्व बचाने में जुटी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

वीर नारायण सिंह के इतिहास को सामने लाने की दिशा में 1975 में उनके बलिदान दिवस का आयोजन शुरू किया गया, जो आज भी परंपरा के रूप में जारी है. उनके इतिहास पर शोध और पीएचडी का काम हुआ, जिसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित भी किया गया. डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि उन्होंने 1998 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वीर नारायण सिंह में इस पुरानी जेल का पहला चित्र भी शामिल किया था. उनके मुताबिक, वीर नारायण सिंह के इतिहास पर हुए शोध और उससे जुड़े दस्तावेजों ने छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के इतिहास को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.





बैजनाथ तालाब था, आज है मोतीबाग और शास्त्री बाजार



जिस इलाके को आज मोतीबाग और शास्त्री बाजार के आसपास के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इतिहासकारों के मुताबिक वह कभी बैजनाथ तालाब का हिस्सा था. यह इलाका तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था और सामने बड़ा परिसर मौजूद था. इसी भौगोलिक स्थिति के बीच प्राचीन जेल स्थित थी. इतिहासकारों का कहना है कि जेल के समीप ही क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने की घटनाएं हुईं. आज का जयस्तंभ चौक, कोतवाली चौक और बैजनाथपारा इसी ऐतिहासिक क्षेत्र से जुड़े हुए माने जाते हैं. बैजनाथपारा उस समय बैजनाथ तालाब के चौक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता था.

आजादी की लड़ाई के समय बंदियों का ठिकाना (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



जेल के आसपास आज भी मौजूद हैं इतिहास के निशान



समय के साथ इस इलाके का स्वरूप बदल गया, तालाब और पुराने परिसर का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन जेल के अवशेष आज भी मौजूद हैं.जेल के आसपास कभी सुरक्षा के लिए खाई भी बनाई गई थी. इसके पास एक बड़ा कुआं भी था, जहां से हजारों लोगों को पानी मिलने की बात इतिहासकार बताते हैं.यह कुआं बाद में पाट दिया गया.इसे बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सका.आज भी जेल के आसपास पुरानी खाई के अवशेष इस जगह की ऐतिहासिकता की ओर इशारा करते हैं.

जेल की दीवारें आजादी की लड़ाई की साक्षी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

1862 में बनीं मौजूदा केंद्रीय जेल



1857 की क्रांति के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आया. 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और इसके बाद करीब 1862 में रायपुर की मौजूदा केंद्रीय जेल का निर्माण हुआ. बाद में 1903 में बरार के शामिल होने के बाद मध्य प्रांत और बरार की व्यवस्था बनी, जो 1956 तक चली. इसके बाद मध्य प्रदेश का गठन हुआ.इस तरह इतिहास की दृष्टि से रायपुर की मौजूदा केंद्रीय जेल और 1857 के दौर की यह प्राचीन जेल दो अलग-अलग अध्याय हैं.यही अंतर इस पुराने जेल परिसर को और महत्वपूर्ण बनाता है.

ऐतिहासिक जेल का मिट रहा है अस्तित्व (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



15 अगस्त 2026 पर स्मारक घोषित करने की मांग



डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र लंबे समय से इस पुराने जेल परिसर को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे हैं.उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आए थे, तब भी इस स्थल को ऐतिहासिक स्मारक घोषित कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.उनका कहना है कि अब भी देर नहीं हुई है. 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यदि सरकार इस जेल को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करती है, तो यह 1857 के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति सम्मान का महत्वपूर्ण संदेश होगा.

जेल के सामने कई क्रांतिकारियों को दी गई फांसी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



नया संग्रहालय बन रहा, लेकिन पुरानी जेल क्यों उपेक्षित?



नया रायपुर में करीब 10 एकड़ जमीन पर लगभग 52 करोड़ रुपये की लागत से वीर नारायण सिंह का संग्रहालय बनाया जा रहा है. डॉ. मिश्र इस संग्रहालय की सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं. उनका कहना है कि वीर नारायण सिंह से जुड़े चित्रों और मूर्तियों को तैयार कराने के दौरान उनके परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क कर ऐतिहासिक जानकारी जुटाई गई.आज वीर नारायण सिंह राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं. रायपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी उनके नाम पर है. ऐसे में जिस दौर और इतिहास से वीर नारायण सिंह और छत्तीसगढ़ के 1857 के संघर्ष का संबंध है, उस दौर की वास्तविक धरोहर को बचाना भी उतना ही जरूरी है.

ऐतिहासिक जेल का मिट रहा है अस्तित्व (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पुरानी इमारतें टूटती गईं तो इतिहास भी मिट जाएगा



डॉ. मिश्र रायपुर की पुरानी इमारतों के लगातार खत्म होते जाने को लेकर भी चिंता जताते हैं.उनके अनुसार बूढ़ा तालाब के पास मौजूद पुराने किले के पत्थरों से अंग्रेजों ने कई भवन बनवाए थे.इनमें तहसील कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय जैसे भवन शामिल थे.समय के साथ इनमें से कई पुराने भवन टूट चुके हैं और कुछ को हटाने की प्रक्रिया से भी जोड़ा जा रहा है.

15 अगस्त पर उठी बचाने की आवाज (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

रायपुर की प्राचीन जेल (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इतिहासकार का कहना है कि दुनिया के कई देशों में ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े स्थानों को प्रतीकात्मक रूप से भी संरक्षित किया जाता है.लेकिन रायपुर में 1857 की क्रांति से जुड़ी वास्तविक जगह आज भी मौजूद है और फिर भी वह उपेक्षा का शिकार है.अगर इस पुराने जेल परिसर को भी तोड़ दिया गया, तो रायपुर की पहली जेल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और 1857 की क्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाएगा.इस धरोहर को बचाने के लिए डॉ. मिश्र ने विधायक, सांसद, मंत्री और सभी जनप्रतिनिधियों से आगे आने की अपील की है. उनका कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ के लिए 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट भी निकालकर इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए, तो इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की दिशा में बड़ा काम हो सकता है.उनके मुताबिक, यह केवल एक जर्जर इमारत बचाने का सवाल नहीं है, बल्कि उन क्रांतिकारियों की स्मृति को सुरक्षित रखने का सवाल है, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और अपना जीवन बलिदान कर दिया.





स्वतंत्रता दिवस पर इतिहास को बचाने का संकल्प



15 अगस्त केवल 1947 में मिली आजादी की याद का दिन नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को याद करने का अवसर भी है, जिनकी नींव पर स्वतंत्र भारत खड़ा हुआ. 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के जिन सेनानियों ने अपना जीवन न्योछावर किया, उनकी कहानी से जुड़ी यह पुरानी जेल आज संरक्षण की बाट जोह रही है.15 अगस्त 2026 को अगर इस प्राचीन जेल को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने का फैसला होता है, तो यह रायपुर के इतिहास के लिए एक यादगार दिन होगा। इससे आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में 1857 की क्रांति नहीं पढ़ेंगी, बल्कि उस इतिहास से जुड़ी वास्तविक धरोहर को अपनी आंखों से देख सकेंगी.आज भी समय है,इस खंडहर को बचाने का, 1857 की क्रांति की स्मृति को सुरक्षित रखने का और छत्तीसगढ़ की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का.

जेल निर्माण के दस्तावेज नहीं हैं मौजूद

आपको बता दें कि 1857 के पहले इस जेल बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था,इस बारे में कोई स्पष्ट अभिलेख इतिहास में मौजूद नही हैं.लेकिन जेल बिल्डिंग की वास्तुकला इस बात का संकेत देती है कि ब्रिटिशकालीन समय में बनाए गए भवन इसी तरह से डिजाइन किए जाते थे.इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि ब्रिटिश युग में इस भवन का निर्माण करवाया गया हो.





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