हजारीबाग शहर में पहली बार निकाली गई रथ यात्रा, आईआईटी के विशेषज्ञों के द्वारा डिजाइन किया गया है रथ
हजारीबाग में पहली बार इस्कॉन द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए.
Published : July 16, 2026 at 6:00 PM IST
हजारीबागः शहर में पहली बार इस्कॉन द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया. जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त सड़कों पर उतरे और प्रभु जगन्नाथ के रथ को खींचा. यह रथ विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा, जिसे आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है.
हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर झूमे भक्त
सनातनियों के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक रथ यात्रा उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है. हजारीबाग शहर में पहली बार इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा निकाली गई. सैकड़ों की संख्या में भक्त नाचते, गाते और झूमते प्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल हुए. हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर भक्त झूमते नजर आए. इस रथ यात्रा में महिलाओं की सहभागिता भी अधिक देखने को मिली.
रिमोट द्वारा कंट्रोल होता है रथ
इस रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण तकनीक से संचालित रथ रहा जो आईआईटी खड़गपुर, मुंबई और कोलकाता के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया. यह रथ हाइड्रोलिक तकनीक पर आधारित है, जिसे तारों से बचाने के लिए रिमोट से 16 से 40 फीट तक ऊंचा किया जा सकता है. यह रथ यात्रा हजारीबाग के इस्कॉन मंदिर पीटीसी चौक से शुरू होकर सर्किट हाउस, जिला मोड़, पुराना बस स्टैंड, पीटीसी चौक होते हुए एसपी कोठी के सामने मैदान में संपन्न हुई.
नौ दिनों तक चलेगा महोत्सव
नीम की लकड़ी से निर्मित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विग्रह पुरी (ओडिशा) से मंगाए गए थे. 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कीर्तन, दर्शन और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा.
भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा सनातन धर्म के सबसे बड़े, भव्य और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक मानी जाती है. हर साल पुरी में निकाली जाने वाली इस यात्रा में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. मान्यता है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं. ये पल अलौकिक, अद्भुत और भावुक करने वाला होता है.