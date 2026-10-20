सुलतानपुर में रावण दहन से शुरू होगा ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव, 130 प्रतिमाएं स्थापित की गईं
दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:12 PM IST
सुलतानपुर : जिले का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव मंगलवार को विजयादशमी पर रावण दहन के बाद शुरू होगा. गभड़िया ओवरब्रिज पर 16 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इसके बाद शहर पांच दिनों तक भक्ति, उल्लास और उत्सव के रंग में सराबोर रहेगा. इस बार शहर में करीब 130 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.
दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर शहर की सड़कों, गलियों और बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. चौक, ठठेरी बाजार, अस्पताल रोड, जीएन रोड, विवेक नगर और राहुल चौराहे समेत प्रमुख स्थानों पर सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है.
नवरात्र से ही शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है. रंग-बिरंगी रोशनी, आकर्षक पंडाल और मां दुर्गा की विविध रूपों में सजी प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. महोत्सव देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.
सुल्तानपुर के दुर्गा पूजा महोत्सव का इतिहास वर्ष 1959 से जुड़ा है. बिहार से आए भिखारी लाल सोनी ने शहर के ठठेरी बाजार में पहली बार मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर इस परंपरा की नींव रखी थी. उस दौर में न आज जैसे भव्य पंडाल थे और न ही सजावट के आधुनिक साधन. तिरपाल के नीचे सामान्य सामग्री से छोटा-सा पंडाल तैयार कर मां दुर्गा की आराधना की जाती थी.
भिखारी लाल सोनी के परिवार के सदस्य भरत सोनी के मुताबिक, उस छोटी-सी शुरुआत को धीरे-धीरे लोगों का साथ मिलता गया. आस्था और उत्साह बढ़ने के साथ शहर के दूसरे मोहल्लों और बाजारों में भी दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होने लगीं. अलग-अलग पूजा समितियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया. समय के साथ पंडालों की भव्यता बढ़ती गई और दुर्गा पूजा शहर की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बन गई.
दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. अलग-अलग पूजा पंडाल अपनी सजावट, प्रतिमाओं और धार्मिक आयोजनों के लिए पहचाने जाते हैं. पांच दिनों तक चलने वाला यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक मेल-मिलाप का भी बड़ा अवसर बनता है. शहर के बाजारों में भी महोत्सव को लेकर रौनक बढ़ गई है.
महोत्सव को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है. श्रद्धालुओं की सहायता के लिए केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और नगर पालिका के शिविरों के साथ खोया-पाया केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पीएसी के अलावा दूसरे जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है.
वहीं, शहर के गभड़िया स्थित ओवरब्रिज पर मंगलवार शाम पांच से छह बजे के बीच रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होगा. जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल यहीं से हरी झंडी दिखाकर मेले की शुरुआत करेंगे.
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