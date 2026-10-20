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सुलतानपुर में रावण दहन से शुरू होगा ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव, 130 प्रतिमाएं स्थापित की गईं

सुलतानपुर में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव ( Photo credit: ETV Bharat )

सुलतानपुर : जिले का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव मंगलवार को विजयादशमी पर रावण दहन के बाद शुरू होगा. गभड़िया ओवरब्रिज पर 16 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इसके बाद शहर पांच दिनों तक भक्ति, उल्लास और उत्सव के रंग में सराबोर रहेगा. इस बार शहर में करीब 130 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.







दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर शहर की सड़कों, गलियों और बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. चौक, ठठेरी बाजार, अस्पताल रोड, जीएन रोड, विवेक नगर और राहुल चौराहे समेत प्रमुख स्थानों पर सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है.