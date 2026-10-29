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बाराबंकी के देवा मेले में इंडियन आइडल फेम मोहम्मद दानिश के गानों पर झूमे दर्शक

देवा मेला में इंडियन आइडल फेम सिंगर मो. दानिश ने किया परफॉर्म ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी: ऐतिहासिक देवा मेला में बुधवार की शाम इंडियन आइडल फेम मो. दानिश के नाम रही. सिंगर मो. दानिश ने अपनी मखमली आवाज़ और गायकी से ऐसा समां बांधा कि पूरा ऑडिटोरियम दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.



बताते चलें कि बाराबंकी के देवां में मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की याद में 10 दिनों का मेला लगता है. इस मेले में हर रोज कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है. मेले की शुरुआत मंगलवार को हुई. बुधवार मेले की दूसरी शाम इंडियन आइडल फेम मो. दानिश ने अपनी प्रस्तुति दी.