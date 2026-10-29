बाराबंकी के देवा मेले में इंडियन आइडल फेम मोहम्मद दानिश के गानों पर झूमे दर्शक
सूफियाना गायकी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया, तालियों से गूंजा आयोजन स्थल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:28 PM IST
बाराबंकी: ऐतिहासिक देवा मेला में बुधवार की शाम इंडियन आइडल फेम मो. दानिश के नाम रही. सिंगर मो. दानिश ने अपनी मखमली आवाज़ और गायकी से ऐसा समां बांधा कि पूरा ऑडिटोरियम दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
बताते चलें कि बाराबंकी के देवां में मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की याद में 10 दिनों का मेला लगता है. इस मेले में हर रोज कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है. मेले की शुरुआत मंगलवार को हुई. बुधवार मेले की दूसरी शाम इंडियन आइडल फेम मो. दानिश ने अपनी प्रस्तुति दी.
सिंगर दानिश ने अपने कार्यक्रम का आगाज मशहूर गीत "छैयां छैयां" से किया. उसके बाद उन्होंने "मेरे रश्के कमर" गाया, ये गाना सुनकर युवा झूम उठे. उसके बाद "कजरा मोहब्बत वाला", ये जो हल्का-हल्का सुरूर है", "सांसों की माला पे" ,"तेरी दीवानी" और "रमता जोगी" जैसे कई गाने सुनाकर उन्होंने महफ़िल लूट ली. दर्शकों से खचाखच भरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. दानिश ने अपने रूमानी नग्मों और सूफियाना गायकी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
देवां मेला ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम के दौरान जिले की न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव, अपर जनपद न्यायाधीश श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह, एडीएम निरंकार सिंह, एसडीएम नवाबगंज गुंजिता अग्रवाल सहित तमाम गणमान्य नागरिक और दूर दराज से आए हुए हजारों श्रद्धालु और दर्शक मौजूद रहे. इस दौरान जिले के न्यायाधीश ने सिंगर दानिश को मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया.
अपने गीतों से दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ दानिश ने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए, ऑडिटोरियम में मौजूद दर्शकों को जनगणना का महत्व भी बताया, साथ ही उसमें सहयोग और योगदान देने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया.
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