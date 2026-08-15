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स्वतंत्रता संग्राम में भोजपुरी का ऐतिहासिक योगदान: लोक विधाओं से राष्ट्रवाद की अलख जगाने की गौरवगाथा

स्वतंत्रता संग्राम में भोजपुरी का योगदान: आजादी की लड़ाई में भोजपुरी सिर्फ भाषा नहीं, ये पूर्वांचल और बिहार के क्रांतिकारियों के आंदोलन की आवाज थी. 1857 से 1942 तक भोजपुरी के लोकगीत, नाटक, कविता और गायकी ने गांव-गांव में अंग्रेजों के खिलाफ चेतना जगाई. भोजपुरी में बिरहा, कजरी, चैती, बिरहा के जरिये लोकगायकों ने अंग्रेजों के जुल्म, टैक्स, सिपाहियों की भर्ती को गीतों के जरिये पेश किया. इस प्रयास ने अनपढ़ किसान और बड़े क्रांतिकारियों को जोड़ा और लोगों ने गाते-गाते देशभक्ति को जीना सीख लिया. इसके अलावा नौटंकी, नाटक, फिरंगी राज के खिलाफ खुले मंच पर व्यंग्य नाटक का मंचन होने से अंग्रेज परेशान होने लगे.

वाराणसी: भोजपुरी भाषा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की जड़ों को हिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है. अंग्रेजी हुकूमत को अपनी भाषा और अपनी बोली के बल पर अलग-अलग भोजपुरी विधाओं ने इतना परेशान किया, जिससे झुंझलाए फिरंगियों ने भारत से दूरी बनाना ही बेहतर समझा. आईए जानते हैं देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भोजपुरी का क्या था योगदान और किस तरह भोजपुरी की अलग-अलग विधाओं ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया. पेश है संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट.

मंगल पांडे: बलिया, बैरकपुर, 1857 की पहली चिंगारी, भोजपुरी बोलकर ही सिपाहियों को भड़काया.

चिट्टू पांडे: बलिया 1942, बलिया को आजाद जिला घोषित किया. उनका भाषण पूरा भोजपुरी में होता था.

राजेंद्र लाहिड़ी और रामकृष्ण खत्री: काकोरी कांड में जेल में भोजपुरी गीत गाकर साथियों का हौसला बढ़ाते थे.

क्यों खास था स्वतंत्रता आंदोलन में भोजपुरी का किरदार:

जन-जन की भाषा थी और अंग्रेजी, हिंदी नहीं समझने वाले किसान को भोजपुरी में समझ आ जाती थी.

अंग्रेज पुलिस गीत का मतलब नहीं समझ पाते थे.

विदेशिया, फिरंगी जैसे शब्द अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किये जाते थे.

बिरहा, सोहर, चैता, बारहमासा, पूरबी, नाटक, नौटंकी, लोकगीत, लोकोक्ति, साहित्य, उपन्यास और गीतों से अंग्रेज खूब परेशान हुए.

बड़े नाम जिन्होंने भोजपुरी का सम्मान बढ़ाया (Photo Credit: ETV Bharat)

भोजपुरी बेल्ट का प्रभाव: दरअसल गांधी जी और उनके द्वारा संचालित स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का प्रभाव भोजपुरी क्षेत्र में देश के अन्य भागों के अपेक्षा सबसे ज्यादा देखा जाता था. यूं कहा जाए की भोजपुरी बेल्ट में गांधी जी का प्रभाव ज्यादा था. 1917 में चंपारण से शुरू हुआ महात्मा गांधी का आंदोलन जिसकी पूर्णाहुति 1942 में बलिया जिले में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंक कर अमर शहीद चिंटू पांडेय ने की थी. इन दो अलग-अलग हिस्सों के मध्य लगभग 25 सालों की संघर्ष गाथा अपने आप में अनेक घटनाओं के बिंब प्रतिबिंब को संजोकर आगे चलने की एक मजबूत कहानी है. जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए भोजपुरी की उस विरासत को संभाला जिसने अंग्रेजो को जबरदस्त तरीके से परेशान किया.



लोकगीतों ने स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि की ज्वाला में घी डालने का काम किया था. पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जो लोग यह सोचते हैं कि भोजपुरी सिर्फ मनोरंजन का साधन या फिल्मी दुनिया में अश्लील गीतों की एक भाषा है तो यह उनकी गलतफहमी है. भोजपुरी हमारी उस विरासत की मजबूत सांस्कृतिक धरोहर है. जिसने स्वाधीनता आंदोलन को वह धार दी, जो बिना तलवार, कृपाड़ और बिना चाकू के अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को काटने का काम कर गई.- प्रो. प्रभाकर सिंह, समन्वयक, भोजपुरी अध्ययन केंद्र , बीएचयू

भोजपुरी गीतों से कांप उठे थे अंग्रेज (Photo Credit: ETV Bharat)





रचना से आजादी के आंदोलन को गति: असहयोग आंदोलन में भी 1920 में इसी बेल्ट के 11 छात्रों ने भाग लेकर अपना अध्ययन त्याग करते हुए आंदोलन में उनका सहयोग दिया. भोजपुरी क्षेत्र में प्रमुख क्रांतिकारी बाबू रघुवीर नारायण सिंह ने बटोहिया गीत की रचना करके संपूर्ण उत्तर भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया था. इस गीत में भारत दर्शन के साथ-साथ उसके प्रमुख व्यक्तियों सिद्धांतों और देश की नदियों वनस्पतियों और पशु पक्षियों के बारे में गजब का जीवन का वर्णन किया गया. अन्य साहित्यकार जिन्हें प्राचार्य मनोरंजन प्रसाद सिंह के नाम से जाना जाता था. फिर फिरंगिया नामक एक गीत की रचना कर उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की बिगड़ती आर्थिक राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति का उल्लेख करते हुए देशवासियों का आवाहन किया, जैसे भी हो देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों को भगाना ही होगा. उन्होंने लिखा कि 'सुन्दर सुघर भूमि भारत के रहे रामा, आज इहे भइल मसान रे फिरंगिया, अन्न, धन, जन, बल, बुद्धि सब नास भइल, कौनौ के ना रहल निसान रे फिरंगिया'.





लोक विधाओं से राष्ट्रवाद की अलख जगाने की गौरवगाथा (Photo Credit: ETV Bharat)



स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका: भोजपुरी श्रृंखला में बहुत से ऐसे नाम हैं जो इस स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया. सरदार हरिशंकर सिंह जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने उन्होंने देश की आजादी में असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सहित हिंद फौज की गतिविधियों के बारे में नए ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, 'चलु भैया आजु सभे जन हिलिमिली, सुतल जे भारत के भाई जगाईं जा' जैसे गीतों को लिखकर लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए जलाने का काम किया. जनभावना को लोकगीतों में उस वक्त इस प्रकार कहा गया था, 'गांधी कहै, गांधी कहै, मन चित्त लाइको, गंगा सरजू चाहे कूपा पर नहाइ के, लिहले अवतार एही देशवा में आइ के, चक्र के बदला में चरखा चलाइ के, गांधी कहै'.



इस आंदोलन में भोजपुरी में गोपाल शास्त्री बिहार में सारण जिले के संस्कृत के विद्वान थे. वे 1932 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गये. असहयोग आंदोलन के वे अगुआ थे. शास्त्री जी के रचित राष्ट्रीय लोकगीत न केवल बहुत लोकप्रिय हुए, बल्कि उनका प्रचार भी बहुत हो गया था. वह अंग्रेज़ों की नज़र पर चढ़ गये और उनका सारा साहित्य जब्त कर लिया गया था.-प्रो. प्रभाकर सिंह, समन्वयक, भोजपुरी अध्ययन केंद्र , बीएचयू

बीएचयू में भोजपुरी अध्ययन केंद्र में शोध (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्य स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का केंद्र: गांधी जी के मुख्य स्वतंत्रता आंदोलन का चेतना का केंद्र बिहार और पूर्वांचल का ही गढ़ था. जो भी साहित्यकार उपन्यास का स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर गीत लिखा उसमें बाबू रघुवीर नारायण सिंह जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में उन्होंने काम किया इसके साथ ही साथ बटोहिया नाम के गीत को खूब उसे समय ख्याति मिली थी. आचार्य मनोरंजन प्रसाद सिंह, मोती बीए, महेंद्र मिसिर चंद्रशेखर मिसिर यह ऐसे साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में न सिर्फ भाग लिया बल्कि स्वाधीनता आंदोलन से जुड़कर भोजपुरी की संस्कृति भोजपुरी की माटी को इन्होंने विकसित किया और समृद्ध किया. भोजपुरी में बहुत से ऐसे गीत है जो जन संस्कृति रही है, अपने लोकगीतों के लिए लोक कलाओं के लिए ही जाना जाता है कजरी, चैती और फगुआ के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन के गीतों को गया गया. गांधी जी के चरखा जो उनका सबसे बड़ा स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक है उसे पर बहुत से गीत बने.

भोजपुरी सिर्फ मनोरंजन की भाषा नहीं है. यह संस्कृति स्वाधीनता आंदोलन की भाषा कही जाती है 1857 का जो महासंग्राम हुआ था. उसका केंद्र स्थल ही भोजपुरी था. भोजपुरी का यह पूरा इलाका उसे वक्त बाबू कुंवर सिंह से लेकर मंगल पांडेय और न जाने कितने बड़े भोजपुरी नाम ने ही इस क्रांति की ज्योति को जलाने का काम किया.- प्रो. प्रभाकर सिंह, समन्वयक, भोजपुरी अध्ययन केंद्र , बीएचयू

कविता से जगाई अलख: प्रसिद्ध नारायण सिंह के विद्रोह नामक एक कविता लिखी, ऐसे बहुत से गीत हैं, जिसमें भोजपुरी की सुगंध आज भी मिलती है. महेंद्र मिसिर का नाम सबसे ऊपर आता है, मोती बीए का नाम भी बहुत ऊपर है लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला उस वक्त अपनी लेखनी के माध्यम से किया चंद्रशेखर मिसिर ने आंदोलन में सहभागिता की ओर कई बार जेल भी गए.

अब आज की पीढ़ी इस तरफ आना नहीं चाहती. हमारे बच्चे भोजपुरी गीतों से दूर हो रहे हैं, लोकगीत तो कोई गाना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अब उम्मीद और कड़ी दोनों टूट रही है.- विष्णु यादव, यश भारती सम्मान पाने वाले





बीएचयू में भोजपुरी अध्ययन केंद्र ने बहुत सारे शोध किए हैं. स्वाधीनता संग्राम के लोग स्मृतियों पर रिसर्च किया है मोटी बीए पर रिसर्च हुआ है. स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कथाओं पर रिसर्च किया गया है. बहुत सारे साहित्यकारों पर काम किया है. गिरमिटिया मजदूर को भी लेकर रिसर्च की गई है.

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