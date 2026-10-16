अंबाला में 130 साल से ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक घड़ी, सूर्य की रोशनी से बताती है समय, सूरज ढलते ही थम जाती है सुई
अंबाला में सूर्य की रोशनी से समय का पता लगाने वाली ऐतिहासिक घड़ी इतिहास और विज्ञान की अनूठी मिसाल है. जानें इसकी विशेषता.
Published : October 16, 2026 at 6:40 PM IST
अंबाला: हाथ की कलाई पर बंधी डिजिटल और स्मार्टवॉच के इस दौर में अगर कोई आपसे कहे कि समय देखने के लिए ना तो किसी सेल की जरूरत है और ना ही इंटरनेट की. बस आसमान में चमकते सूरज की एक किरण चाहिए, तो शायद एक पल को यकीन ना हो, लेकिन हरियाणा के अंबाला में डेढ़ सदी के करीब गवाह बनी एक ऐसी ही अनोखी 'धूपघड़ी' (Sun Dial) आज भी पूरी सटीकता के साथ वक्त का हिसाब रख रही है.
अंबाला में 130 साल से ज्यादा पुरानी 'सूर्य घड़ी': 130 साल से अधिक पुराना ये करिश्माई ढांचा ब्रिटिशकालीन इंजीनियरिंग और खगोलीय समझ का ऐसा बेजोड़ नमूना है, जो ये बताता है कि तब वक्त को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने कुदरत के साथ कितना अद्भुत तालमेल बैठाया था. खास बात ये है कि जिस शिलापट्ट पर ये घड़ी बनी है. उस पर अंबाला की स्पेलिंग आज के Ambala की जगह Umbala लिखी हुई है, जो उस दौर की ऐतिहासिक पहचान को दर्शाती है.
कैसे काम करती है ये घड़ी? ये घड़ी एक तरह से दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह काम करती है. शिलापट्ट पर इसे बनाया गया है. सूर्य की दिशा बदलने के साथ ही घड़ी पर पड़ने वाली परछाई भी अपनी स्थिति बदलती है. घड़ी के चारों ओर अंकित समय के निशानों के आधार पर समय का संकेत मिलता है. आज के तकनीकी युग में ये सूर्य घड़ी विद्यार्थियों को विज्ञान के उस सिद्धांत से रूबरू कराती है, जिसका इस्तेमाल सदियों से समय मापने के लिए किया जाता रहा है.
ना बैटरी की जरूरत, ना चार्ज करने की: इस घड़ी की खासियत है कि इसे समय बताने के लिए ना बैटरी की जरूरत है, ना बिजली की और ना ही किसी आधुनिक मशीन की. ये पूरी तरह सूर्य की रोशनी और उसकी दिशा पर आधारित है.
गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में स्थित है घड़ी: ये घड़ी अंबाला छावनी स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में स्थित है. इस कॉलेज में कदम रखते ही इतिहास की झलक देखने को मिलती है. कॉलेज परिसर में मौजूद वर्ष 1893 का ऐतिहासिक शिलापट्ट इस संस्थान की गौरवशाली विरासत की गवाही देता है. अंग्रेजी शासनकाल के दौरान यहां इंडो-मोहम्मडन स्कूल संचालित होता था. इतिहास की इस धरोहर के साथ कॉलेज में मौजूद सन वॉच यानी सूर्य घड़ी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है.
विज्ञान और कुदरत का अद्भभुत तालमेल: अंबाला छावनी के इस ऐतिहासिक कॉलेज में मौजूद ये धरोहरें केवल बीते समय की यादें नहीं हैं, बल्कि इतिहास, परंपरा और विज्ञान के अनूठे मेल का प्रतीक भी हैं. आधुनिक तकनीक के दौर में भी सूर्य घड़ी का मौजूद होना अपने आप में खास है, जो नई पीढ़ी को हमारी ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का काम कर रहा है.
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