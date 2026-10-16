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अंबाला में 130 साल से ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक घड़ी, सूर्य की रोशनी से बताती है समय, सूरज ढलते ही थम जाती है सुई

Historic Clock In Ambala ( ETV Bharat )

अंबाला: हाथ की कलाई पर बंधी डिजिटल और स्मार्टवॉच के इस दौर में अगर कोई आपसे कहे कि समय देखने के लिए ना तो किसी सेल की जरूरत है और ना ही इंटरनेट की. बस आसमान में चमकते सूरज की एक किरण चाहिए, तो शायद एक पल को यकीन ना हो, लेकिन हरियाणा के अंबाला में डेढ़ सदी के करीब गवाह बनी एक ऐसी ही अनोखी 'धूपघड़ी' (Sun Dial) आज भी पूरी सटीकता के साथ वक्त का हिसाब रख रही है.

अंबाला में 130 साल से ज्यादा पुरानी 'सूर्य घड़ी': 130 साल से अधिक पुराना ये करिश्माई ढांचा ब्रिटिशकालीन इंजीनियरिंग और खगोलीय समझ का ऐसा बेजोड़ नमूना है, जो ये बताता है कि तब वक्त को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने कुदरत के साथ कितना अद्भुत तालमेल बैठाया था. खास बात ये है कि जिस शिलापट्ट पर ये घड़ी बनी है. उस पर अंबाला की स्पेलिंग आज के Ambala की जगह Umbala लिखी हुई है, जो उस दौर की ऐतिहासिक पहचान को दर्शाती है.