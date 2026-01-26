ETV Bharat / state

खंडहर बनी हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर बुर्ज फोर्ट, मुगल काल में बने निगरानी टावर का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं

संरक्षण के अभाव में पंचकूला जिले में स्थित ऐतिहासिक धरोहर बुर्ज फोर्ट खंडहर में तब्दील हो रहा है.

HISTORIC BURJ FORT IN HARYANA
पंचकूला जिले में स्थिति ऐतिहासिक धरोहर बुर्ज फोर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 26, 2026 at 3:45 PM IST

5 Min Read
पंचकूला: हरियाणा पुरातत्व विभाग प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का काम करता है. लेकिन जिला पंचकूला के ब्लॉक पिंजौर स्थित बुर्ज कोटियां गांव का बुर्ज फोर्ट (निगरानी टावर) प्रशासन और सरकार की अनदेखी के चलते खंडहर में तब्दील हो गया है. जबकि यह फोर्ट मुगल काल के अंतिम चरण का है. गांव बुर्ज के बाशिंदों और जानकारों के अलावा पुरातत्व विभाग स्वयं भी इस फोर्ट को करीब तीन सौ वर्ष पुराना बताते हैं. बावजूद इसके अनदेखी ऐसी है कि यदि अब भी इस रख-रखाव नहीं किया तो यह ढह सकता है, यानी गांव को जिस बुर्ज फोर्ट के कारण बुर्ज नाम मिला, वह भी कहानी-किस्सों भर के लिए रह जाएगा.

रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मिलने से परेशानी: गांव बुर्ज के ग्रामीणों और पंचायत द्वारा कई बार स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, संबंधित विभाग और हरियाणा सरकार से बुर्ज फोर्ट को बचाने की गुहार लगाई जा चुकी है. हर बार भरोसा दिया जाता है कि जल्द ही इस फोर्ट की मरम्मत करवा इसे सहेजा जाएगा. लेकिन पुरातत्व विभाग अब तक इस बुर्ज फोर्ट संबंधी रेवेन्यू रिकॉर्ड को हासिल नहीं कर सका है.

ऐतिहासिक धरोहर बुर्ज फोर्ट बन चुका खंडहर (Etv Bharat)

पुरातत्व विभाग की अधिकारी ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मिलने के चलते फोर्ट को स्टेट प्रोटेक्शन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है. हालांकि इस फोर्ट को सहेजने की दिशा में मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है. पुरातत्व विभाग करीब तीन सौ वर्ष पुराने इस बुर्ज फोर्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड हासिल करने के प्रयास में है. लेकिन इस कार्य में हो रही देरी से वर्तमान में खंडहर बन चुका यह फोर्ट ढहने की कगार पर है. तेज बारिश के चलते यह किलानुमा फोर्ट कमजोर हो चुका है, बड़े-बड़े पत्थर टूटकर अंदर-बाहर गिरे पड़े हैं. बताया गया कि फोर्ट के चारों ओर अंदर प्रवेश करने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां थी, लेकिन आज उनका नामों-निशां भी नहीं है.

बुर्ज फोर्ट बना खंडहर (Etv Bharat)

गांव के बुजुर्गों की पाठशाला भी रही: गांव बुर्ज कोटियां की मजबूत पहचान इस बुर्ज फोर्ट की देखरेख नहीं होने के कारणों का पता लगाने के लिए ईटीवी भारत की टीम गांव के मौजूदा सरपंच काबल सिंह, पूर्व सरपंच यादव कुमार और पंच सोहन सिंह से मिली. बातचीत में सभी ने इस फोर्ट से उनके और समूचे गांव का आत्मीयता का बंधन होने की बात कही.

खंडहर में तब्दील हो रहा बुर्ज फोर्ट (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि "मुगल काल का यह फोर्ट कभी पाठशाला भी था, उनके बुजुर्ग इस फोर्ट में पढ़ा करते थे." कहा कि "कई बार स्थानीय प्रशासन और विधायक से फोर्ट की रिपेयर कर उसे संरक्षित करने की गुहार लगाई लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका. पंचायत के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय पूर्व कभी एक जिला उपायुक्त और पुरातत्व विभाग की टीम भी गांव आकर फोर्ट की जांच कर चुकी हैं. लेकिन रिपेयर नहीं होने के चलते फोर्ट इस कदर कमजोर पड़ चुका है कि अब इसके ढहने से गांव की पहचान गुम होने का डर है."

ऐतिहासिक धरोहर बुर्ज फोर्ट (Etv Bharat)

पंचायत के पास फंड नहीं: सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि "फोर्ट की उचित देखभाल के लिए काफी खर्च आने का अनुमान है. लेकिन गांव छोटा होने के चलते पंचायत के पास फंड की भारी कमी है." उन्होंने कहा कि "यदि अधिक फंड की जरूरत न होती तो ग्रामीण स्वयं अपनी इस पहचान को संरक्षित रखने के प्रयास जरूर करती. पंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि जिला प्रशासन आर्थिक मदद कर दे तो फोर्ट को संरक्षित किया जा सकता है."

ऐतिहासिक धरोहर बुर्ज फोर्ट से पास के गांव का नजारा (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने कहा कि "उन्हें आज तक यह पता ही नहीं है कि इस ऐतिहासिक धरोहर 'बुर्ज फोर्ट' की देखभाल के प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं." ईटीवी भारत पंचायत और ग्रामीणों को बता रहा है कि पुरातत्व विभाग को फोर्ट संबंधी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण फोर्ट को स्टेट प्रोटेक्शन के दायरे में लाने में परेशानी बनी हुई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि फोर्ट के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है.

राज्य संरक्षित इमारत का आधार और मानदंड: हरियाणा में किसी इमारत, स्मारक व पुरातात्विक स्थल को राज्य संरक्षित घोषित करने का मुख्य आधार-

  1. कम एक सौ वर्ष पुराना होः 'पंजाब प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 है.' यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है. इसके तहत इमारत या स्थल का कम से कम एक सौ वर्ष पुराना होना और ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए.
  2. संरक्षण की आवश्यकता: यदि सरकार को लगता है कि किसी प्राचीन इमारत को नष्ट, क्षतिग्रस्त, दुरुपयोग या जीर्ण-शीर्ण होने से बचाव के लिए राज्य के संरक्षण की आवश्यकता है.
  3. क्षेत्रीय महत्व: वे सभी स्मारक जो केंद्र सरकार (एएसआई) द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं हैं. लेकिन हरियाणा के इतिहास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हैं.
