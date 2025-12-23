ETV Bharat / state

मनेन्द्रगढ़ में पूर्व छात्रों का ऐतिहासिक समागम, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में जुटे बरसों पुराने छात्र

मनेन्द्रगढ़ में पूर्व छात्रों का ऐतिहासिक समागम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सालों बाद एक दूसरे से मिलकर भावुक हुए छात्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस अवसर पर छात्राओं एवं छात्रों ने अपने विद्यालयीन जीवन के स्वर्णिम पलों को याद किया और गुरुजनों का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया.देश के कोने कोने से आए छात्र अपने क्लास रूम में गए , प्रार्थना के दौरान टाट पट्टी में बैठे और पुराने दिनों को याद किया. कार्यक्रम के दौरान दिवंगत साथियों एवं शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन भी रखा गया, जिससे पूरा परिसर भावुक हो उठा.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मनेन्द्रगढ़ में पूर्व छात्रों का समागम कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में 1983 से लेकर 2005 तक पढ़ चुके छात्रों ने अपनी भागीदारी निभाई. इस कार्यक्रम की बड़ी बात ये थी कि सभी पूर्व छात्रों ने आपसी सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया था.

पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव किए साझा

पूर्व एवं वर्तमान में कार्यरत आचार्यों के सम्मान समारोह के दौरान छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए. वहीं पूर्व छात्रों ने एक साथ मिलकर गीत-संगीत का आनंद लिया. जमकर नृत्य किया और वर्षों बाद मिली इस मुलाकात को यादगार बना दिया. पूरे दिन विद्यालय परिसर में उल्लास, अपनत्व और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला.

सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में जुटे बरसों पुराने छात्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह समागम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कार, स्मृतियों और जीवनभर के रिश्तों को पुनः जीवंत करने का सशक्त माध्यम बना है- विनोद शुक्ला, प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर



पूर्व छात्रों को एक जगह किया गया इकट्ठा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम के समापन पर नम हुई आंखें

शाम को स्कूल से घोष दल के साथ शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो फिर से विद्यालय परिसर में संपन्न हुई. शोभायात्रा का नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया.आयोजन की भव्यता के लिए नगर में स्वागत द्वार भी लगाए गए थे. कार्यक्रम के समापन पर जब एक-दूसरे से विदा लेने का समय आया, तो भावनाएं छलक पड़ीं. वर्षों बाद मिले साथी बिछड़ते समय यह सोचकर भावुक हो गए कि न जाने ऐसा पल फिर कब आएगा. कई लोगों की आंखें नम हो गईं.

