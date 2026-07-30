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MCD और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता: तेहखंड और ओखला में लगेंगे बायोगैस प्लांट

दिल्ली सरकार राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

MCD और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच MoU हस्ताक्षर
MCD और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच MoU हस्ताक्षर (दिल्ली सीएम एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 6:02 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, हरा-भरा और कचरे के ढेरों से मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा निर्णायक कदम उठाया है. सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ‘वेस्ट टू वेल्थ’ की अवधारणा को साकार करते हुए नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस समझौते के तहत राजधानी के तेहखंड और ओखला क्षेत्रों में अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे.

इस परियोजना के शुरू होने से न केवल दिल्ली के कचरा प्रबंधन तंत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा. वर्तमान में दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कचरे के विशाल पहाड़ हैं, जो शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगाने के साथ-साथ पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं.

इस नए समझौते के तहत स्थापित होने वाले बायोगैस प्लांटों की कुल क्षमता 800 टीपीडी (प्रतिदिन टन) होगी. यह परियोजना शहर के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाले अलग किए गए जैविक कचरे को सीधे तौर पर संसाधित करेगी. कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण से न केवल लैंडफिल साइट्स पर पड़ने वाला अत्यधिक बोझ कम होगा, बल्कि कचरे के कारण फैलने वाली बदबू और हानिकारक गैसों के रिसाव से भी स्थानीय जनता को बड़ी राहत मिलेगी.

स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद का होगा दोहरा लाभ

इस परियोजना की सबसे बड़ी खूबी इसका सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है. इस प्लांट के माध्यम से दो प्रमुख उत्पाद तैयार किए जाएंगे. जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण से उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छ ऊर्जा यानी बायो-सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा. यह ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जिसका उपयोग परिवहन और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा सकेगा. इससे शहर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी उल्लेखनीय मदद मिलेगी. दूसरा ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ इस प्रक्रिया से उच्च कोटि की जैविक खाद भी तैयार होगी. इस खाद का उपयोग कृषि, बागवानी और पार्कों के रखरखाव में किया जा सकेगा, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता घटेगी और मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगा.

'क्लीन और ग्रीन दिल्ली' का संकल्प: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषणमुक्त वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि ‘वेस्ट टू वेल्थ’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार कचरे को समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक संसाधन के रूप में देख रही है. उन्होंने आगे कहा, “तेहखंड और ओखला में स्थापित होने वाले ये कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट दिल्ली के कचरा प्रबंधन ढांचे की तस्वीर बदल देंगे. हमारे पास जो कचरे के पहाड़ हैं, उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा. यह पहल न केवल कचरे का स्थायी समाधान देगी, बल्कि शहर को स्वच्छ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी.”

आने वाले दिनों में क्या होंगी आगे की प्रक्रियाएं

MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद अब दोनों पक्ष नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के क्रियान्वयन को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम शुरू करेंगे. इसके तहत संयंत्रों के निर्माण के लिए भूमि का औपचारिक आवंटन, तकनीकी रूपरेखा तैयार करना और निर्माण कार्यों से जुड़े अन्य चरणों को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा.

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