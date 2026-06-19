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कभी थी शहर की शान, अब कचरे और अव्यवस्था में दम तोड़ रही आमटी झील, सौंदर्यीकरण के दावे कागजों में सिमटे

हांसी आमटी झील ( ETV Bharat )

हांसी: कभी शहरवासियों के सैर-सपाटे, मनोरंजन और पर्यटन का प्रमुख केंद्र रही ऐतिहासिक आमटी झील आज प्रशासनिक लापरवाही और रखरखाव के अभाव में बदहाली का शिकार हो चुकी है. इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की पहचान रखने वाली यह झील अब गंदगी, कचरे और असामाजिक तत्वों के जमावड़े का केंद्र बनकर रह गई है. स्थानीय लोग लंबे समय से इसके सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक दावे केवल कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं. वीरता और बलिदान से जुड़ा इतिहास: इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1038 में हांसी पर राजा श्रीपाल का शासन था. तुर्क सेना के आक्रमण के दौरान राजा की पुत्री अमृति ने आत्मसम्मान और सम्मान की रक्षा के लिए इसी जलाशय में कूदकर अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. उनकी स्मृति में इस तालाब का नाम अमृति तालाब पड़ा, जो समय के साथ आमटी झील के नाम से प्रसिद्ध हो गया. यही ऐतिहासिक महत्व आज भी इस झील को शहर की धरोहर बनाता है. कचरे और अव्यवस्था में दम तोड़ रही आमटी झील (ETV Bharat) कभी आकर्षण का केंद्र थी आमटी झील: जनवरी 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने झील के विकसित स्वरूप का उद्घाटन किया था. उस समय यहां आकर्षक लाइटिंग, हरियाली, बैठने के लिए बेंच और नौकायन जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं. शहर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ यहां घूमने और समय बिताने पहुंचते थे. समय के साथ रखरखाव नहीं होने से यह रौनक धीरे-धीरे खत्म हो गई. सौंदर्यीकरण का शिलान्यास, लेकिन काम अधूरा: मार्च 2023 में हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने झील के सौंदर्यीकरण और पानी निकासी नाले के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके बाद केवल घोषणाएं हुईं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया. अधूरी परियोजनाओं के कारण झील की स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है.