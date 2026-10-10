1876 में बने मां सिंहवाहिनी मंदिर में नवरात्रि की तैयारी, विदेश से भी मनोकामना ज्योति कलश के लिए आए नाम
कांकेर के राजारापारा में स्थित है ऐतिहासिक आदिशक्ति मां सिंहवाहिनी मंदिर, 1876 में तत्कालीन नरेश पदुम देव ने बनवाया, संवाददाता सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 8:18 PM IST
कांकेर. जिले के राजारापारा स्थित ऐतिहासिक आदिशक्ति मां सिंहवाहिनी मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. 1876 में तत्कालीन नरेश पदुम देव की ओर से निर्मित इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा और महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर में साफ-सफाई, माता के श्रृंगार और कलश स्थापना सहित सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है.
देश-विदेश तक फैली है मंदिर की आस्था
आदिशक्ति मां सिंहवाहिनी मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होने पर भक्त ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं. मंदिर में भारत के अलावा अमेरिका, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, नीदरलैंड और लंदन जैसे स्थानों से भी श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाने के लिए जुड़ते हैं.
इन राज्यों से आए नाम
इस वर्ष अमेरिका से 1, लंदन से 2, नीदरलैंड 1 सऊदी अरब से 1 भक्त ने ज्योति कलश के लिए नाम दिया है. विदेशों में रहने वाले भक्तों की इस आस्था से मंदिर की धार्मिक पहचान देश की सीमाओं से बाहर तक पहुंची है.
प्रतिपदा पर पूजा के बाद प्रज्वलित होंगे ज्योति कलश
नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर सुबह लगभग 11:30 बजे पूजा-अर्चना के तुरंत बाद मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे. इसके साथ ही मंदिर परिसर में नौ दिनों तक विशेष पूजा-अर्चना और भक्ति का माहौल रहेगा. मां के दर्शन, पूजा और ज्योति कलश के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था के बीच राजारापारा सहित आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि की रौनक देखने को मिलेगी.
ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक मान्यताओं को संजोए मां सिंहवाहिनी मंदिर कांकेर की आस्था का प्रमुख केंद्र है. नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने और मां के दरबार में अपनी मनोकामनाएं रखने का सिलसिला जारी रहेगा.