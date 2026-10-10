ETV Bharat / state

1876 में बने मां सिंहवाहिनी मंदिर में नवरात्रि की तैयारी, विदेश से भी मनोकामना ज्योति कलश के लिए आए नाम

1876 में बने मां सिंहवाहिनी मंदिर में नवरात्रि की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. जिले के राजारापारा स्थित ऐतिहासिक आदिशक्ति मां सिंहवाहिनी मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. 1876 में तत्कालीन नरेश पदुम देव की ओर से निर्मित इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा और महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर में साफ-सफाई, माता के श्रृंगार और कलश स्थापना सहित सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है.

विदेश से भी मनोकामना ज्योति कलश के लिए आए नाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH) देश-विदेश तक फैली है मंदिर की आस्था आदिशक्ति मां सिंहवाहिनी मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होने पर भक्त ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं. मंदिर में भारत के अलावा अमेरिका, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, नीदरलैंड और लंदन जैसे स्थानों से भी श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाने के लिए जुड़ते हैं.