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दिवाली की रात बरवाला में खूनी खेल, पटाखे जलाने के विवाद में युवक की हत्या, बचाने आए दोस्त पर भी चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती

दिवाली की रात बरवाला में खूनी खेल ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार जिले के बरवाला में दिवाली की रात आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुई रंजिश में पांच युवकों ने दो दोस्तों पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में मनदीप की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे नसीब को भी गंभीर चोटें आईं. वारदात के बाद पांचों आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान करने में जुटी है.

होटल में बैठकर मना रहे थे दिवाली: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो मृतक मनदीप मूल रूप से मललौड़ा का रहने वाला था और खेतीबाड़ी का काम करता था. दिवाली के दिन वह अपने साथी नसीब और सचिन के साथ बरवाला स्थित सचिव होटल में बैठा हुआ था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद की रंजिश में पांच युवक होटल पहुंच गए. इसके बाद देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया.