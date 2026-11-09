दिवाली की रात बरवाला में खूनी खेल, पटाखे जलाने के विवाद में युवक की हत्या, बचाने आए दोस्त पर भी चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती
Hisar Barwala Murder Case: बरवाला में पटाखों के विवाद में पांच युवकों ने चाकुओं से हमला किया. हमले में एक की मौत हो गई.
Published : November 9, 2026 at 12:40 PM IST
हिसार: हिसार जिले के बरवाला में दिवाली की रात आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुई रंजिश में पांच युवकों ने दो दोस्तों पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में मनदीप की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे नसीब को भी गंभीर चोटें आईं. वारदात के बाद पांचों आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान करने में जुटी है.
होटल में बैठकर मना रहे थे दिवाली: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो मृतक मनदीप मूल रूप से मललौड़ा का रहने वाला था और खेतीबाड़ी का काम करता था. दिवाली के दिन वह अपने साथी नसीब और सचिन के साथ बरवाला स्थित सचिव होटल में बैठा हुआ था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद की रंजिश में पांच युवक होटल पहुंच गए. इसके बाद देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया.
बाहर निकलते ही चाकुओं से किया हमला: जब मनदीप और उसके साथी होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी पांचों युवकों ने उन्हें घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में मनदीप को गंभीर चोटें आईं. साथी को बचाने के लिए नसीब आगे आया तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. अचानक हुए हमले से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.
अस्पताल पहुंचने पर मनदीप ने तोड़ा दम: घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. मनदीप की हालत बेहद गंभीर थी. उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं, नसीब को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: मनदीप शादीशुदा था और खेतीबाड़ी करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा था. दिवाली की रात हुई इस वारदात ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की.
सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस: वहीं, बरवाला पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इस पूरे मामले में बरवाला के थाना प्रभारी जितेंद्र ने बताया कि, "हत्या के मामले में कार्रवाई की जा रही है. शव कब्जे में ले लिया है. इस मामले में शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा."
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