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हिसार में सरेआम गुंडागर्दी, मेडिकल स्टोर में घुसकर युवक को पीटा और चाकुओं से किया हमला, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

हिसार में सरेआम गुंडागर्दी ( ETV Bharat )

हिसार: शहर के CIA-2 थाने के पास कुछ युवकों ने एक युवक को घेरकर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया. जान बचाने के लिए युवक पास स्थित मेडिकल स्टोर में घुस गया, लेकिन हमलावरों ने उसे वहां भी नहीं बख्शा. आरोपी दुकान के अंदर पहुंच गए और युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट करते हुए चाकुओं से कई वार किए. पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

बाइक और ई-रिक्शा में सवार होकर पहुंचे हमलावर: मेडिकल स्टोर संचालक कपिल ने बताया कि, " घटना के समय अपनी दुकान पर मौजूद था. इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक और ई-रिक्शा में आए तीन-चार युवक दुकान के नजदीक पहुंचे. वहां दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला मारपीट तक पहुंच गया."

जान बचाने के लिए भागा युवक: विवाद के दौरान एक युवक ने चाकू निकाल लिया और दूसरे युवक पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से बचने के लिए पीड़ित युवक वहां से भागा और पास के मेडिकल स्टोर में घुस गया. उसे उम्मीद थी कि दुकान के अंदर पहुंचने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. आरोपी भी दुकान में दाखिल हो गए और वहां युवक को घेरकर उस पर दोबारा हमला कर दिया. मेडिकल स्टोर में घुसकर युवक को पीटा और चाकुओं से किया हमला (ETV Bharat) मेडिकल स्टोर के अंदर भी होती रही मारपीट: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने दुकान के अंदर युवक के साथ जमकर मारपीट की और चाकुओं से कई वार किए. इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. इसके बावजूद ज्यादातर लोग मूकदर्शक बने रहे. एक व्यक्ति ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों की दबंगई के आगे वह अकेला पड़ गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.