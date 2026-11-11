हिसार में सरेआम गुंडागर्दी, मेडिकल स्टोर में घुसकर युवक को पीटा और चाकुओं से किया हमला, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
Hisar Medical Store Attack: हिसार में CIA-2 थाने के पास युवक पर चाकू से वार किया गया. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.छोड़ा.
Published : November 11, 2026 at 9:06 AM IST
हिसार: शहर के CIA-2 थाने के पास कुछ युवकों ने एक युवक को घेरकर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया. जान बचाने के लिए युवक पास स्थित मेडिकल स्टोर में घुस गया, लेकिन हमलावरों ने उसे वहां भी नहीं बख्शा. आरोपी दुकान के अंदर पहुंच गए और युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट करते हुए चाकुओं से कई वार किए. पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.
बाइक और ई-रिक्शा में सवार होकर पहुंचे हमलावर: मेडिकल स्टोर संचालक कपिल ने बताया कि, " घटना के समय अपनी दुकान पर मौजूद था. इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक और ई-रिक्शा में आए तीन-चार युवक दुकान के नजदीक पहुंचे. वहां दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला मारपीट तक पहुंच गया."
जान बचाने के लिए भागा युवक: विवाद के दौरान एक युवक ने चाकू निकाल लिया और दूसरे युवक पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से बचने के लिए पीड़ित युवक वहां से भागा और पास के मेडिकल स्टोर में घुस गया. उसे उम्मीद थी कि दुकान के अंदर पहुंचने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. आरोपी भी दुकान में दाखिल हो गए और वहां युवक को घेरकर उस पर दोबारा हमला कर दिया.
मेडिकल स्टोर के अंदर भी होती रही मारपीट: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने दुकान के अंदर युवक के साथ जमकर मारपीट की और चाकुओं से कई वार किए. इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. इसके बावजूद ज्यादातर लोग मूकदर्शक बने रहे. एक व्यक्ति ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों की दबंगई के आगे वह अकेला पड़ गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
CCTV में कैद हुई पूरी वारदात: वहीं, मेडिकल स्टोर में लगे CCTV कैमरे में विवाद से लेकर युवक पर हुए हमले तक की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो सामने आने के बाद शहर में यह वारदात चर्चा का विषय बनी हुई है. सरेआम हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. CCTV फुटेज में हमलावरों की गतिविधियां दर्ज होने से पुलिस को जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.
पुलिस कुछ युवकों को पूछताछ के लिए ले गई: घटना की सूचना मिलने के बाद CIA की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि पुलिस कुछ युवकों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है. हालांकि, घायल युवक की पहचान और हमले में शामिल सभी आरोपियों के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.
जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में हिसार के HTM थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि, "घटना की सूचना के संबंध में छानबीन की जा रही है. CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है. वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद ही हमले के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी."
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