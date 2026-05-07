हरियाणा के हिसार में "हिम्मत" का चमत्कार!, जलती बिल्डिंग से कूदी युवती, कंबल ने बचाई जान
हरियाणा के हिसार में युवती ने मौत को मात दे दी. चार मंजिला होटल में आग लगने के बाद युवती दूसरी मंजिल से कूद गई.
Published : May 7, 2026 at 10:50 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 11:00 PM IST
हिसार : हरियाणा के हिसार के रेड स्क्वेयर मार्केट स्थित चार मंजिला होटल डिजायर में बुधवार शाम आग लग गई थी जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया. हालांकि आग के दौरान चमत्कार जैसा नजारा भी देखने को मिला. जलते चार मंजिला होटल के पास वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से एक युवती ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, हालांकि उसकी जान नहीं गई और कंबल की मदद से लोगों ने उसकी जान बचा ली.
जलती बिल्डिंग से कूदी युवती : हिसार के होटल डिजायर में भीषण आग लगने के बाद चारों-तरफ चीख पुकार मची हुई है. आग लगते देख जहां होटल में मौजूद लोग सुरक्षित निकल आए, वहीं फैलती आग ने पड़ोस की बिल्डिंग को भी चपेट में ले लिया और इस दौरान एक युवती वहां फंस गई. कोई रास्ता ना देख युवती ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जहां पर पहले से मौजूद लोगों ने एक कंबल की मदद से उसकी जान बचा ली. पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है जिसमें युवती को नीचे कूदते देखा जा सकता है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. लेकिन नीचे खड़े लोगों ने एक कंबल की मदद से युवती की जान बचा ली. अगर युवती ऐसा ना करती तो आग और धुएं से उसकी जान जा सकती थी.
"हिम्मत" को लोग कर रहे सलाम : युवती 23 वर्षीय नेहा बताई जा रही है. हालांकि नीचे कूदने के बाद युवती को हल्की चोटें भी आई है. लड़की के पैर में और रीढ़ की हड्डी में चोट आई है लेकिन आग से उसकी जान बच गई है. युवती को इलाज के लिए पास के ही निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. जो कोई भी युवती का वीडियो देख रहा है, उसकी बहादुरी को सलाम कर रहा है क्योंकि जलती बिल्डिंग से नीचे कूदने के लिए जिगरा चाहिए, जो इस युवती ने साबित कर दिया और आग से घिरे होने के बावजूद हिम्मत से नीचे कूदते हुए अपनी जान बचा ली.
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