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हिसार टोल मैनेजर हत्याकांड: सोनीपत STF को देखकर फ्लाइओवर से कूदा बदमाश, पैर में आया फ्रैक्चर

सोनीपत: हिसार टोल मैनेजर हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों की कार को सोनीपत एसटीएफ ने एनएच-44 स्थित भिगान फ्लाईओवर पर गाड़ी को घेर लिया. पुलिस को सामने देखकर एक बदमाश ने भागने की कोशिश की और फ्लाईओवर से छलांग लगा दी. पुल से गिरने के कारण बदमाश मनोज उर्फ फिल्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल मनोज को इलाज के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

टोल मैनेजर हत्याकांड में दो गिरफ्तार: आरोपी मनोज हिसार के गांव बहबलपुर का रहने वाला है और उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. वहीं, कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने उसके साथी सचिन को मौके से गिरफ्तार कर लिया. सचिन सोनीपत के गांव कबीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और एक गाड़ी भी बरामद की है.