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शिक्षिका सोनिया हत्याकांड: आरोपी पति चार महीने बाद गिरफ्तार, 50 हजार रुपये का था इनाम

हिसार: शिक्षिका सोनिया हत्याकांड में हिसार सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी पति सौरभ आनंद को एक सौ सतरह दिन बाद गिरफ्तार किया कर लिया है. एक मई को पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था. सौरभ आनंद हिसार में किसी स्थान पर घुम रहा था. इस दौरान किसी ने उसे देखा लिया और पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

शिक्षिका सोनिया हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार: इस दौरान सोनिया का भाई बहन व अन्य रिश्ते थाने में पहुंच गए. मृतका की बहन शालू ने कहा कि जिन लोगों ने सौरभ की पहचान बताई है. इसके लिए वो उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हैं. शालू ने कहा कि पुलिस जांच पर सवालिया निशान उठता है. आखिरकार इनते दिन बाद भी पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई थी. उसने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजी मिलनी चाहिए.