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हिसार सोनिया मर्डर केस: 19 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी, पुलिस ने बढ़ाया इनाम, व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

सोनिया हत्याकांड में फरार आरोपी सौरभ पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित की है. वहीं, व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है.

Hisar Sonia Murder Case
हिसार सोनिया मर्डर केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 5:30 PM IST

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हिसार: हिसार के चर्चित सोनिया मर्डर केस में मुख्य आरोपी सौरभ की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है. आरोपी की तलाश में जुटी जिला पुलिस ने अब इनाम राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. मामले में हिसार के एसपी सिद्धार्थ जैन ने कहा कि, "फरार आरोपी की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी."

परिजनों ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग: मामले में सोनिया के परिजनों में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जाहिर की है. सोनिया की बहन शालू ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि, "हत्या आरोपी सौरभ को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए. परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है." वहीं, मृतका की मां ने कहा कि, "सोनिया को उसके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था.हमें पहले से आशंका थी कि बेटी को परेशान किया जा रहा है. अब आरोपी खुलेआम फरार घूम रहा है."

19 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी (ETV Bharat)

दिल्ली में दिखा आरोपी: वहीं, पुलिस जांच के दौरान आरोपी सौरभ का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में आरोपी दिल्ली में एक बस में सिर पर रुमाल बांधे खड़ा दिखाई दे रहा है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी दिल्ली या किसी फैक्ट्री क्षेत्र में छिपा हो सकता है. ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आरोपी से संबंधित किसी भी जानकारी को थाना सिविल लाइन प्रभारी के नंबर 88140-11307 या जिला पुलिस कंट्रोल रूम 01662-237150 पर साझा करें.

लोगों का प्रदर्शन जारी: इधर, आरोपी की गिरफ्तारी न होने से सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों में भी भारी रोष है. इंसाफ की मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन और कैंडल मार्च किए जा रहे हैं. हाल ही में धरने पर पहुंचे डीएसपी ने प्रदर्शनकारियों को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का समय मांगा था. परिजनों का कहना है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

व्यापारियों ने जताया विरोध: सोनिया के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ऑटो मार्केट में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में सोनिया हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर रोष व्यक्त किया गया. व्यापारियों ने बाजारों में काले बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन भी किया. इस दौरान बजरंग गर्ग ने मीडिया से कहा कि, "लगभग 18-19 दिन बाद भी आरोपी का गिरफ्तार न होना पुलिस प्रशासन और सरकार की विफलता है. प्रदेश की जनता में भारी नाराजगी है. हरियाणा अपराध का अड्डा बनता जा रहा है. रोज हत्या, लूट और फिरौती की घटनाएं सामने आ रही हैं. जनता भय के साये में जी रही है."

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