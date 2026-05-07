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हिसार सोनिया हत्याकांड: गुस्साए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, मासूम बेटी बोली- "मेरी मम्मी को इंसाफ दो"

सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगे नारे: प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हरियाणा सरकार , पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारे से शुरू हुआ मार्च: कैंडल मार्च बुधवार शाम करीब 6 बजे संत नगर स्थित बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारे से शुरू हुआ. मार्च में शामिल लोग हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग वाले पोस्टर लिए हुए थे. "सोनिया को इंसाफ दो" और "बेटी के जाने का गम है भारी, न्याय की लड़ाई अब भी जारी" जैसे संदेशों के साथ लोग सड़कों पर उतरे. यह मार्च डोगरान मोहल्ला, राजगुरु मार्केट और नागोरी गेट से होते हुए पारिजात चौक पर खत्म हुआ.

हिसार: हिसार में संत नगर निवासी टीचर सोनिया की हत्या के मामले को लेकर शहर में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा. हत्या के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सोनिया को न्याय दिलाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लोगों का कहना था कि मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

प्रदर्शनकारियों की चेतावनी: प्रदर्शनकारी अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल, डॉ. रमेश पूनिया, हनुमान ऐरन, कर्मचारी नेता सुरेंद्र मान, बजरंग इंदल और कांग्रेस नेता मनोज राठी ने कहा कि, "सोनिया के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में पुलिस को तेजी से कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए."हरियाणा व्यापार मंडल ने भी 11 मई को नागोरी गेट पर धरना देने का ऐलान किया है. संगठनों का कहना है कि जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

9 वर्षीय बेटी की भावुक अपील: कैंडल मार्च के दौरान सोनिया की 9 वर्षीय बेटी ने सभी को भावुक कर दिया. बच्ची हाथ में "मेरी मम्मी को इंसाफ दो" लिखा पोस्टर लेकर खड़ी थी. उसने कहा कि, "मेरे पापा ने मेरी मां को मारा है. उन्हें फांसी मिलनी चाहिए. अगर उन्हें सजा मिलेगी तो हम खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे. मैं पढ़-लिखकर बड़ी अधिकारी बनूंगी और अपनी मां के सपनों को पूरा करूंगी." बेटी की यह अपील सुनकर मार्च में शामिल कई लोगों की आंखें नम हो गईं.

SIT प्रमुख ने परिवार से मिलकर दिया भरोसा: इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए हिसार पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. SIT प्रमुख डीएसपी किशोरी लाल स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि, "इस जघन्य घटना में शामिल आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा."

छह टीमें आरोपियों की तलाश में जुटीं: हिसार पुलिस के अनुसार मामले के खुलासे के लिए छह विशेष टीमें बनाई गई हैं. पुलिस लगातार छापेमारी, तकनीकी जांच और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि यदि किसी के पास घटना से जुड़ी कोई सूचना हो तो तुरंत पुलिस को दें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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