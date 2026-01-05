ETV Bharat / state

गजब! भैंस का शाही अंदाज में स्वागत, डीजे की धुन पर नाचे लोग, रोजाना देती है 30 किलो दूध

नारनौल में सरपंच ने खरीदा 11 लाख की भैंस ( ETV Bharat )

हिसार: जिले के नारनौल के नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव शहबाजपुर में उस समय हर कोई हैरान रह गया, जब गांव के सरपंच विक्रम सिंह 11 लाख रुपये की भैंस लेकर गांव पहुंचे. भैंस की गांव में एंट्री होते ही डीजे बजने लगे. लोगों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ भैंस का ऐसा भव्य स्वागत किया, जैसे किसी बड़ी हस्ती की एंट्री हो रही हो. इस नजारे को देखने के लिए अन्य ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. 11 लाख कीमत, रोजाना 30 किलो देती है दूध: सरपंच विक्रम सिंह ने बताया कि, "यह खास नस्ल की भैंस है, रोजाना करीब 30 किलो दूध देती है. इसी बेहतरीन दूध उत्पादन क्षमता के कारण इसकी कीमत 11 लाख रुपये है. हमने यह भैंस राजस्थान के गंगानगर से खरीदी. नांगल चौधरी की नई अनाज मंडी में पहुंचते ही इसका फूल-मालाओं से स्वागत किया गया." गांव वालों ने डीजे बजाकर किया शाही स्वागत (ETV Bharat) डीजे जुलूस में निकली भैंस, कस्बे में चर्चा: भैंस के स्वागत के बाद सरपंच विक्रम ने डीजे के साथ नांगल चौधरी कस्बे में जुलूस भी निकाला. डीजे पर गाने बजते रहे और भैंस कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई गांव शहबाजपुर पहुंची. इस जुलूस में ग्रामीणों के साथ-साथ सरपंच के समर्थक भी शामिल हुए. यह नजारा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया.