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हिसार में सफाई अभियान के दौरान बवाल, कचरा उठाने पहुंचा निगम, विरोध करने पहुंचे सैंकड़ों सफाई कर्मचारी हिरासत में

प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारी हिरासत में: इधर, सफाई अभियान की सूचना मिलते ही हड़ताल पर बैठे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच बहस हुई. इसके बाद पुलिस ने कई पुरुष और महिला सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर बसों में बैठाया. दूसरे इलाकों में पहुंचे कर्मचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया.

हिसार: हिसार में सफाई कर्मचारियों की लगातार जारी हड़ताल के बीच नगर निगम ने बुधवार देर रात कई इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया. ऋषि नगर, दयानंद कॉलेज रोड और पीएलए एरिया में कूड़ा उठाने के लिए निगम की टीमें पहुंचीं. अभियान के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

नाके लगाकर चलाया गया अभियान: नगर निगम की ओर से जहां-जहां सफाई अभियान चलाया गया, वहां पुलिस के नाके पहले से लगाए गए थे. महिला पुलिसकर्मियों के साथ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. निगम की टीमों ने कूड़े के ढेरों को उठाने का काम शुरू किया. इससे पहले आईटीआई रोड और कैमरी रोड पर भी सफाई अभियान चलाया जा चुका है.

हिसार में सफाई अभियान के दौरान बवाल (ETV Bharat)

6 डंपर और 6 जेसीबी से उठाया जा रहा कूड़ा: मौके पर मौजूद अतिरिक्त निगम आयुक्त डॉ. प्रदीप हुड्डा ने कहा कि, "कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में कई जगह कूड़ा जमा हो गया है. निगम की ओर से सफाई अभियान जारी है. ऋषि नगर, दयानंद कॉलेज रोड और पीएलए एरिया में 6 डंपर और 6 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं. निगम का लक्ष्य सभी स्थानों से जमा कूड़ा उठाना है. कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सफाई अभियान चला रहा है. शहर में जहां भी कूड़ा पड़ा है, उसे उठाया जाएगा."

"मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा": वहीं, सफाई कर्मचारी नेता पवन ने सरकार पर मांगें पूरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, "कर्मचारियों को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई. सफाई अभियान के दौरान सैकड़ों कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा."

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