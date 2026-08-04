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हरियाणा रोडवेज बस में सीट को लेकर बवाल, बस के शीशे तोड़े, चालक-परिचालक से मारपीट, मामला दर्ज

हरियाणा रोडवेज बस में सीट को लेकर बवाल हो गया. इस दौरान चालक परिचालक से मारपीट की गई.

Hisar Roadways Employees Protest
हरियाणा रोडवेज बस में सीट को लेकर बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 3:20 PM IST

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हिसार: हिसार-ईश्वरवाल रूट पर चलने वाली हरियाणा रोडवेज की बस में सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. चालक और परिचालक का आरोप है कि कुछ युवकों ने पहले बस में बहस की, फिर अपने साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की. घटना में बस के शीशे भी तोड़ दिए गए और परिचालक की वर्दी फाड़ दी गई. मामले में मंगाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चालक-परिचालक ने लगाए गंभीर आरोप: मंगाली पुलिस को दी शिकायत के अनुसार चालक जोगेंद्र और परिचालक राहुल हिसार से ईश्वरवाल रूट पर ड्यूटी कर रहे थे. शिकायत में कहा गया कि हिसार से बस में सवार हुआ एक युवक खिड़की के पास खड़ा था. परिचालक ने उसे सीट पर बैठने के लिए कहा तो वह बहस करने लगा. शिकायत में कहा गया, "युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया, जिन्होंने चालक और परिचालक के साथ मारपीट की, चालक के कपड़े फाड़ दिए, परिचालक की वर्दी भी फाड़ दी और बस के शीशे तोड़ दिए."

रोडवेज बस में सीट को लेकर बवाल (ETV Bharat)

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस पीआरओ मदन ने बताया कि, "शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."

कर्मचारियों ने की गिरफ्तारी की मांग: इधर, घटना के बाद हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों में नाराजगी है. कर्मचारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट गंभीर मामला है. उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.

सांझा संघर्ष समिति ने की कड़ी निंदा: हरियाणा रोडवेज सांझा संघर्ष समिति ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकारी कर्मचारियों पर सुनियोजित हमला बताया है. समिति ने कहा कि ड्यूटी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने चालक एवं परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया और भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. इस घटना से बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई.

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग: सांझा संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. समिति ने कहा सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट, जान से मारने की कोशिश, धमकी देना और ड्यूटी में बाधा डालना गंभीर अपराध हैं. भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए रोडवेज चालक-परिचालकों की सुरक्षा के स्थायी इंतजाम किए जाएं.

आंदोलन की चेतावनी: समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के खिलाफ शीघ्र, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे. यदि समय रहते गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा और उससे उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक एवं परिवहन संबंधी असुविधा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी.

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