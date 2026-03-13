ETV Bharat / state

हिसार तक इंदौर-नई दिल्ली रेल सेवा का विस्तार, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दिखाई हरी झंडी, क्षेत्रवासियों को मिलेगा सीधा लाभ

इंदौर-नई दिल्ली रेल सेवा का अब हिसार तक विस्तार हो गया है. इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 12:16 PM IST

हिसार: हिसार के रेलवे स्टेशन पर वीरवार को इतिहासिक दिन रहा, जब इंदौर–नई दिल्ली–इंदौर रेल सेवा (गाड़ी संख्या 20957/20958) का विस्तार हिसार तक किया गया. इस अवसर पर हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस नए विस्तार से हिसार और आसपास के जिलों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी.

क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम: कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि, "इंदौर-नई दिल्ली-इंदौर रेल सेवा का हिसार तक विस्तार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा अब अधिक सुविधाजनक होगी. इस रेल सेवा के विस्तार से न केवल यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे."

नए रूट से तेज और सुविधाजनक यात्रा: रणबीर गंगवा ने कहा कि, "यह रेल सेवा अब हांसी, महम और रोहतक के नए रूट से संचालित होगी. इस नए रूट से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक एवं तेज रेल सेवा प्राप्त होगी."

हिसार तक इंदौर-नई दिल्ली रेल सेवा का विस्तार (ETV Bharat)

केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशें: कैबिनेट मंत्री ने जोर देकर कहा कि, "केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं कि हर जिले को बेहतर रेल और सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. हमारा लक्ष्य प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है."

"लंबे समय की मांग पूरी": इस दौरान हिसार की विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि, "लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि इंदौर–नई दिल्ली रेल सेवा का विस्तार हिसार तक किया जाए. अब यह सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी. यात्रियों को अब अन्य शहरों के लिए बार-बार ट्रेन बदलने की परेशानी नहीं होगी. रेल सेवाओं के विस्तार से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलती है, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलती है. हिसार को इस सेवा से निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा."

कार्यक्रम में ये रहे शामिल: इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, महामंत्री आशीष जोशी, कोषाध्यक्ष अशोक मित्तल, डीसीएम बीकानेर भूपेश यादव, डीपीओ बीकानेर शैलेश चौधरी, पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाल, समाजसेवी जगदीश जिंदल, चेयरमैन ब्लॉक समिति हिसार द्वितीय अजय गावड़, ललित शर्मा, सिरसा स्टेशन अधीक्षक पुष्कर सहित प्रशासनिक एवं रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे. साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर इस ऐतिहासिक मौके को और विशेष बनाया.

यात्रियों के लिए सुविधा और कनेक्टिविटी में सुधार: बता दें कि हिसार तक रेल सेवा के विस्तार से यात्रियों को अब सीधी रेल सेवा प्राप्त होगी. इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों को देश के प्रमुख शहरों से बेहतर संपर्क भी मिलेगा. इस पहल से हिसार और आसपास के जिलों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा.

