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हरियाणा में हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, ऑन ऑर्डर बेचता था आरोपी, पुलिस ने किया अरेस्ट

हिसारः हरियाणा के हिसार CIA टीम ने सिरसा जिले में एक देसी हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से हथियार बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान राजू के रूप में हुई है, जिसे सिरसा के फरमाई खुर्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, वह मूल रूप से सिरसा जिला स्थित नेजाखेड़ा का रहने वाला है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस जल्द रिमांड पर लेकर मामले में पूछताछ करेगी. वहीं मौके पर मौजूद एक अन्य आरोपी की भी पुलिस तलाश कर रही है.

15 हजार में बेचता था एक हथियार: पुलिस के अनुसार मौके से पुलिस ने 3-4 अर्द्धनिर्मित हथियार और हथियार तैयार करने में उपयोग होने वाली सामग्री और उपकरणों को बरामद किया है. आरोपी ने हथियार बनाने का काम अपने मौसी के लड़के से सीखा है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. आरोपी राजू बीते 3-4 महीने से हथियार बनाने का काम कर रहा था. आरोपी 1500 रुपये में हथियार बनाता था और ऊंचे दाम पर बेचता था. कुछ मामलों में यह एक हथियार के लिए 15000 हजार रुपये तक वसूलता था. यह ज्यादातर हथियार ऑन आर्डर बेचता था. आरोपी कारतूस भी तैयार करता था.