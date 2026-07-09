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हिसार SWAT टीम-2 की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा, पिरावली में चलती भट्ठी पकड़ी, 400 लीटर लाहन नष्ट

हिसार SWAT टीम-2 की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )