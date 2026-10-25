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हिसार: मासूम शर्मा की प्रस्तुति के इंतजार में बैठे रहे लोग, बिना गाए लौटे तो मचा हंगामा

मासूम शर्मा के कार्यक्रम में हंगामा ( ETV Bharat )

हिसार: हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा धाम में आयोजित 43वें शरद पूर्णिमा मेले में रविवार को उस समय माहौल बदल गया, जब मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा बिना प्रस्तुति दिए मंच से उतर गए. अपने पसंदीदा गायक को सुनने की उम्मीद लेकर पहुंचे युवाओं और प्रशंसकों में निराशा देखने को मिली. देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल पर शोर-शराबा शुरू हो गया. हालात ऐसे बने कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को भी अपने संबोधन के दौरान दर्शकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा.

गायक के मंच से उतरते ही नाराज हुए प्रशंसक: जानकारी के अनुसार, मेले में मासूम शर्मा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान जब वे मंच पर मौजूद थे, तो प्रशंसकों को उनकी गायकी का इंतजार था. इसी बीच मासूम शर्मा ने माइक पर कहा कि "उनका गला खराब है और वे धार्मिक कार्यक्रमों में गायकी नहीं करते. इतना कहने के बाद वे मंच से नीचे उतर गए. उनकी इस घोषणा से वहां मौजूद कई युवा निराश हो गए और दर्शक दीर्घा में शोर बढ़ने लगा."