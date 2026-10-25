हिसार: मासूम शर्मा की प्रस्तुति के इंतजार में बैठे रहे लोग, बिना गाए लौटे तो मचा हंगामा
अग्रोहा धाम के 43वें शरद पूर्णिमा मेले में सिंगर के मंच से उतरते ही नाराज हुए युवा, हाईवे पर गाड़ी के पीछे दौड़े.
Published : October 25, 2026 at 8:15 PM IST
हिसार: हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा धाम में आयोजित 43वें शरद पूर्णिमा मेले में रविवार को उस समय माहौल बदल गया, जब मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा बिना प्रस्तुति दिए मंच से उतर गए. अपने पसंदीदा गायक को सुनने की उम्मीद लेकर पहुंचे युवाओं और प्रशंसकों में निराशा देखने को मिली. देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल पर शोर-शराबा शुरू हो गया. हालात ऐसे बने कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को भी अपने संबोधन के दौरान दर्शकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा.
गायक के मंच से उतरते ही नाराज हुए प्रशंसक: जानकारी के अनुसार, मेले में मासूम शर्मा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान जब वे मंच पर मौजूद थे, तो प्रशंसकों को उनकी गायकी का इंतजार था. इसी बीच मासूम शर्मा ने माइक पर कहा कि "उनका गला खराब है और वे धार्मिक कार्यक्रमों में गायकी नहीं करते. इतना कहने के बाद वे मंच से नीचे उतर गए. उनकी इस घोषणा से वहां मौजूद कई युवा निराश हो गए और दर्शक दीर्घा में शोर बढ़ने लगा."
राज्यपाल के भाषण के दौरान भी हुई हूटिंग: कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी पहुंचे हुए थे. जब वे मंच से संबोधन देने लगे, तो कुछ युवाओं ने हूटिंग शुरू कर दी. बताया गया कि दर्शक मासूम शर्मा की प्रस्तुति की मांग कर रहे थे. कार्यक्रम में बने इस माहौल के बीच राज्यपाल ने अपना संबोधन संक्षिप्त रखा और करीब एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दी. इसके बाद मंच पर मौजूद अतिथि धाम के प्रशासनिक कार्यालय की ओर चले गए.
हाईवे पर गायक की गाड़ी के पीछे दौड़े युवा: मंच से उतरने के बाद मासूम शर्मा धाम परिसर से बाहर निकल गए. उनकी गाड़ी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के सामने नेशनल हाईवे पर यू-टर्न लेकर हिसार की तरफ जाने लगी. इसी दौरान कुछ युवाओं ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की. हाईवे पर हुई इस हलचल से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.
आयोजकों की व्यवस्था पर उठे सवाल: मेले में आए कुछ लोगों का आरोप था कि मासूम शर्मा के नाम पर बड़ी संख्या में दर्शक जुटे थे, लेकिन उन्हें उनकी प्रस्तुति देखने-सुनने का मौका नहीं मिला. इससे प्रशंसकों में मायूसी रही और आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठे. वहीं, मासूम शर्मा की ओर से मंच पर गला खराब होने की बात कही गई. पूरे घटनाक्रम के बाद मेले में गायक की प्रस्तुति को लेकर हुई नाराजगी चर्चा का विषय बन गई.