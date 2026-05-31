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हिसार की नन्ही चैंपियन चेश्ना जैन ने ताइक्वांडो में जीता गोल्ड, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में रही प्रथम

हिसार: डीएन कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंतर विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 में पैलेडियम स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा चेश्ना जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया. अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और बेहतरीन खेल कौशल के दम पर चेश्ना ने प्रतियोगिता में सभी का ध्यान आकर्षित किया और विद्यालय के साथ-साथ अपने परिवार एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया.

अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में दिखाया दम: डीएन कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. मुकाबले के दौरान चेश्ना जैन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया. छोटी उम्र में उनके आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल ने निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया.

सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स सोसायटी इंडिया के संस्थापक ने दी बधाई: प्रतियोगिता का आयोजन सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स सोसायटी इंडिया के संस्थापक रोहताश कुमार के नेतृत्व में किया गया. इस मौके पर उन्होंने चेश्ना जैन को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि "इतनी कम उम्र में इस तरह का उत्कृष्ट प्रदर्शन करना बेहद सराहनीय है. चेश्ना जैसी बेटियां देश का भविष्य हैं और उनकी मेहनत, लगन तथा अनुशासन अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं."

विद्यालय ने जताया गर्व: पैलेडियम स्कूल की प्राचार्या निशी भटनागर ने चेश्ना की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि "यह पूरे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है. चेश्ना ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से स्कूल का नाम ऊंचा किया है. उन्हें विश्वास है कि वह आने वाले समय में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रहेंगी और नई उपलब्धियां हासिल करेंगी."