ETV Bharat / state

हिसार की नन्ही चैंपियन चेश्ना जैन ने ताइक्वांडो में जीता गोल्ड, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में रही प्रथम

हिसार की चेश्ना जैन ने अंतर विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 31, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हिसार: डीएन कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंतर विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 में पैलेडियम स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा चेश्ना जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया. अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और बेहतरीन खेल कौशल के दम पर चेश्ना ने प्रतियोगिता में सभी का ध्यान आकर्षित किया और विद्यालय के साथ-साथ अपने परिवार एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया.

अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में दिखाया दम: डीएन कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. मुकाबले के दौरान चेश्ना जैन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया. छोटी उम्र में उनके आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल ने निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया.

सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स सोसायटी इंडिया के संस्थापक ने दी बधाई: प्रतियोगिता का आयोजन सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स सोसायटी इंडिया के संस्थापक रोहताश कुमार के नेतृत्व में किया गया. इस मौके पर उन्होंने चेश्ना जैन को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि "इतनी कम उम्र में इस तरह का उत्कृष्ट प्रदर्शन करना बेहद सराहनीय है. चेश्ना जैसी बेटियां देश का भविष्य हैं और उनकी मेहनत, लगन तथा अनुशासन अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं."

विद्यालय ने जताया गर्व: पैलेडियम स्कूल की प्राचार्या निशी भटनागर ने चेश्ना की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि "यह पूरे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है. चेश्ना ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से स्कूल का नाम ऊंचा किया है. उन्हें विश्वास है कि वह आने वाले समय में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रहेंगी और नई उपलब्धियां हासिल करेंगी."

परिवार ने जताई खुशी: चेश्ना के पिता चेतन जैन ने कहा कि उनकी बेटी की मेहनत और समर्पण का ही यह परिणाम है. उन्होंने बताया कि परिवार हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसकी इस सफलता से सभी बेहद खुश हैं. वहीं माता नेहा जैन ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में बेटी द्वारा हासिल की गई यह उपलब्धि पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण है. उन्होंने उम्मीद जताई कि चेश्ना भविष्य में भी इसी तरह खेलों में आगे बढ़कर नई सफलताएं हासिल करेगी.

बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे नन्हे कदम: ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मिली यह सफलता चेश्ना जैन के खेल सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है. खेल विशेषज्ञों और शिक्षकों का मानना है कि यदि इसी तरह मेहनत और अनुशासन बना रहा तो आने वाले वर्षों में वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं. चेश्ना की इस उपलब्धि पर विद्यालय, परिवार और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HISAR PALLADIUM SCHOOL
CHESNA JAIN TAEKWONDO
TAEKWONDO COMPETITION 2026
चेश्ना जैन ताइक्वांडो प्लेयर
CHESNA JAIN TAEKWONDO PLAYER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.