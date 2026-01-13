ETV Bharat / state

हिसार के नगथला में बैंक की स्ट्रांग रूम से लाखों की चोरी, CCTV में कैद चोर की करतूत, जांच में जुटी पुलिस

हिसार के नगथला में बैंक की स्ट्रांग रूम से लाखों की चोरी ( ETV Bharat )